台股盤前─美股狂瀉恐湧現恐慌賣壓 封關前行情回檔壓力重

台股上周五收盤下跌 34 點以 11126 點作收，成交值 1199 億元，價跌量縮守住月線位置，不過，今 (5) 日開盤前觀察到美股道瓊指數上周五狂瀉多達 665 點，從亞股來看，甫開盤的日股早盤重跌超過 2%、韓股跌逾 1.5%，澳股跌逾 1.3%，分析師認為，在美股高檔快速之際外資態度將偏空，再加上內資趕在農曆年封關前結帳，長假前賣壓恐湧現，台股回檔壓力不小。

由於美國公布 1 月就業報告較預期強勁，推升利率上揚，美股迎來黑色星期五，創 2 年來最大單周跌幅，道瓊工業平均指數盤中狂跌 696 點，終場重挫 665.75 點或 2.54%，跌破 26000 點關卡至 25520.96 點，是自 2016 年 6 月以來首度大跌逾 500 點。

同時，Nasdaq 指數收低 144.92 點或 1.96% 至 7240.95；S&P500 指數收低 59.85 點或 2.12% 至 2762.13；費城半導體指數收低 37.09 點或 2.74% 至 1317.98。

財政部次長兼國安基金操盤手蘇建榮表示，美股大跌應屬短期反應，對台股不致有太大影響，國安基金會持續密切關注。

上周台指期夜盤也收跌百點，外資圈預期今日包括台股在內的亞股將低盤開出，不過，在國際市場並未爆發系統性風險下，行情終將回歸基本面。

上周五三大法人合計賣超 7.35 億元，其中外資賣超 4.28 億元、投信賣超 3.31 億元、自營商買超 0.24 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3083 口至 7570 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3903 口至 44044 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 6348 口至 5159 口，顯示外資期現貨均偏向空方布局。

面板雙虎友達、群創將在本周召開法說會，摩根士丹利先期已調升友達評等，市場將聚焦其去年獲利、股息派發和今年大陸競爭對面板報價影響等。

鴻海集團衝刺 5G 布局，已成功向國家通訊傳播委員會 (NCC) 取得 5G 實驗頻譜，正式啟動 5G 設備實驗測試計畫，要搶全球第一波 5G 商轉商機。

5G 時代來臨後，小型基地台扮演通訊順暢關鍵角色，建置量有望倍數成長，國內網通廠中磊、正文、合勤和明泰已攜手工研院積極布局，申請 5G 實驗頻譜到手。

業界盛傳，蘋果今年將推出三款新 iPhone，其中兩款搭載 OLED 螢幕，主攻高階市場，另一款為較平價的 LCD 版 iPhone。為避免去年 iPhone 出貨不順的問題再度發生，蘋果正積極擴大 iPhone 供應鏈，包括 GIS-KY、鎧勝 - KY 和 TPK-KY 等零組件業者均入列，三家業者因而同步擴大資本支出。

展望本周股市，進入營收密集公布期，法人指出，電子股進入淡季恐對股價有壓；但就整體市場來看，升息雖會壓抑股市表現，不過，升息代表經濟成長呈現正向走勢，對股市而言屬短空長多。