LG手機确認退出中國 未來將取消所有高端手機業務

LG手機實際上已經很早就退出中國市場了，自從LG發布V10和V20之後，在國内幾乎就沒有了任何動靜，盡管媒體和業内都已經認為LG退出中國市場，但他們似乎一直給自己留下了一點餘地，沒有正式承認這個事情。

官方正式承認退出中國市場

現在LG官方終于證實了這一說法，LG手機業務的确已經完全退出中國市場了。這一消息來自于LG住北京辦事處的代表，國内媒體在對他們進行采訪的時候得到了正式的回應，盡管他們已經將近兩年時間沒有在國内出售智能手機，但官方正式的回應，這是第一次。

之所以決定推出中國市場，正如此前大家猜測的那樣，國内手機品牌崛起沖擊了手機行業所有國外品牌的生存，三星從第一的銷量寶座上被大道了隻有二流的水平，蘋果雖然有不錯表現，但單獨從出貨量看，很難與國内企業抗衡。而本來銷量表現一般的LG，在這樣的影響下導緻長期虧損。換句話說，退出中國市場也是無奈之舉。

高端系列將不複存在

實際上LG不僅僅是完全退出中國市場，根據韓國媒體的消息，LG將會逐漸取消高端手機業務，也就是說未來V系列和G系列手機將不複存在。

LG雖然高端手機不賣座，但一直在行業内有很高的關注度，G系列帶來了很多有趣的設計，比如模塊化組件(當然普遍是批評的聲音，的确算得上是失敗額設計)，還有現在流行的18：9屏幕實際上最早是LG先使用的，但并沒有火起來，反而是其他手機品牌嘗到了甜頭。但無論如何，持續虧損的LG手機很難支撐下去了。

持續虧損是最大原因

其實不僅僅高端領域受到影響，LG手機整體的業務表現都不夠理。按照LG公布的2017年全年財報顯示，LG電子全年的利潤和營收都有大幅度增長，不過這些增長主要是其他部門業務帶動，而手機部分所在的LG移動部門卻虧損非常嚴重。

僅僅2017年第四季度，LG移動部門的虧損就達到了1.9億美元，虧損的數字是呈現逐年遞增的狀態。全年手機銷量為1390萬台，相比2016年的總數繼續下滑了1%左右。這就意味着LG手機部分在經過一系列調整和緊縮之後，并沒有什麽太大的起色。要知道2016年LG實際上就已經淡出中國市場了，這個數據證明他們在全球範圍内都不太好過。

顯然任何一家企業也無法融入一個部門長期大規模虧損，如果達不到止虧為營的狀態，那麽LG移動部門很有可能出現大規模改革或者被取消的厄運。

對此LG一名高管表示“我們仍然在做最大努力，希望能夠存活下去。”

顯然對于現在的LG來說，生存已經是首要任務了，一系列高端産品的推出無論市場關注度與與否，至少銷售成績都不理想。因此最先被砍掉的應該就是高端部分。但僅僅依靠中低端産品，能夠挽救LG移動部門的命運麽?至少高端手機消耗的研發時間很長，對于財力、技術都是極大的消耗與考驗。放棄高端手機的開發意味着壯士斷腕的決心，從此LG將與高端手機的形象無緣了。

MWC2018或許成為LG高端手機絕唱

有趣的是，前不久，LG電子南非分公司的高管曾經确認，LG將會在本月月底的MWC2018展會上帶來一款升級後的V30手機，不過目前為止，還沒有G系列高端手機的消息。

往年，LG會在MWC展會期間公布一款G系列手機，模塊化手機G5和18：9分辨率鼻祖G6都是在展會期間登場的。不過這次LG似乎沒有要發布G8的意思，至少目前位置還沒有一點關于G8手機的可靠消息。

如果按照此前LG高層透露的說法，那麽這次LG V30的升級款很有可能成為LG旗下高端手機絕唱。不過具體的命名方式和硬件配置還不清楚。

來源：TechWeb

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