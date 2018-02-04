中滔環保(01363-HK)：建行廣州增城支行擬向公司提供24億元貸款融資

中滔環保(01363-HK)公布，公司與中國建設銀行(00939-HK)廣州增城支行(銀行)于2018年2月2日訂立一份金融策略性合作協議。根據協議，銀行將在相關法規、法律及財務政策允許的情況下以及根據商業銀行的經營原則及信貸政策向公司提供金融服務。金融服務將包括(但不限于)協議内所詳述的一系列銀行及金融服務，特别是向集團提供相等于人民币24億元的擬定最高貸款融資，惟實際融資金額須待銀行批準。銀行將根據公司就其日常營運的財務需要提供貸款融資，而集團將動用于收購固定資産、營運資金、買賣、并購、賬單、擔保及其他資金。提供貸款融資須受限于政府行業政策，以及銀行的信貸政策及條款。

公告稱，鑒于銀行向集團提供金融服務，倘銀行向公司提供的條款與其他銀行向公司提供的條款相同，公司同意根據協議視銀行為其長期策略性夥伴以及其不同業務的首選主要往來銀行。協議僅載列各訂約方協定的合作原則。銀行向公司提供金融服務的進一步條款(包括各訂約方的權利及責任)將載于各訂約方于日後訂立的獨立協議╱合約内。由于集團可利用來自銀行的財務支持作集團的未來發展及營運，董事會認為訂立協議符合公司及其股東的整體利益。

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