一周軍聞》防範解放軍武力犯台國軍加強春節戰備

1 月 28 日至 2 月 3 日國內重要軍事新聞

為使國人瞭解三軍官兵春節期間堅守崗位，落實戰備整備實況，國防部 30 日辦理「107 年春節加強戰備參訪活動」，首站來到陸軍花東指揮部，由戰備部隊實施「花蓮港反突擊作戰縮短距離演練」課目。本次演練模擬敵軍特戰作戰群約 200 餘人突擊花蓮港，想奪取地形要點，企圖掩護後續部隊對我展開大規模進襲。擔任守備部隊的花東戰備部隊出動 F-16 戰機、AH-1W 攻擊直升機、M60A3 戰車、CM21 裝甲車擊退來襲敵軍。

「107 年春節加強戰備參訪活動」第二站來到空軍台東志航基地，30 日下午由空軍第四、第六與第七聯隊共同執行「聯合作戰操演」任務，出動 P-3C 反潛機、F-16 與 F-5E/F 戰機，展現空軍捍衛領空的決心與能力。

「107 年春節加強戰備參訪活動」第三站 31 日來到海軍左營基地，海軍邀請媒體前往高雄港外海參訪獵雷操演，透過反水雷封鎖、獵雷課目，展現海軍不被慶富獵雷艦風波打倒、戮力建軍備戰的決心與能力。



▲海軍永嘉號獵雷艦，參與春節加強戰備獵雷操演。（圖／記者呂炯昌攝 , 2018.1.31）

1 月 28 日至 2 月 3 日國際重要軍事新聞

美國「國防新聞」（Defense News）網站 1 日報導，美國空軍第 19 航空隊下令不論是學員或教官都禁止單獨操作 T-6 教練機，原因是機上供氧系統陷入氧氣供應不足問題。去年 11 月，位於奧克拉荷馬州萬斯空軍基地 (Vance Air Force Base) 的第 71 訓練隊停飛了 T-6 教練機，因為有 5 位飛行員表示飛行過程中出現缺氧症狀，經過 2 個星期調查，仍找不出原因。基地已在 12 月 5 日恢復 T-6 飛行訓練任務。

美國國防智庫蘭德公司（RAND）在 1 日發表報告指出，中國大陸解放軍武力若 2020 年犯台，成功率將大幅提高，原因包括中國大陸持續投入軍事投資，並在訓練和作戰準備取得進步、台灣在國防採購做了欠妥的決定，以及美軍未能及時應對中國大陸傳統軍事能力的快速現代化。報告呼籲美國和盟友必須加大軍事投資。

日本海上自衛隊驅逐艦「天霧號」（JS Amagiri）2 日抵達菲律賓馬尼拉，展開 3 天親善訪問，除了促進雙方海事合作與海上部隊交流外，更藉此避免菲律賓向中國大陸抗攏。



▲美國空軍 T-6A 德州佬 (Texan) 教練機。（圖／美國空軍）

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