調查：多數台灣民眾以家為先半數收入用以支援家人

滙豐集團公布最新調查報告指出，多數台灣民眾仍以家庭為先，認為家人的健康與福祉是未來最重要的事，有超過 7 成台灣受訪者為其家庭成員提供經濟支持，花費平均達其可支配收入的一半以上。同時，有 69% 的台灣父母為其子女提供經濟支持，亦有超過一半的子女為其父母提供經濟支持，顯示台灣民眾對家庭的重視。

不過，調查也發現，約每 5 位台灣民眾就有一位（21%）認為自己的財務狀況僅能大致維持每日開銷。其中， 正為其家庭成員提供經濟支持的受訪者對財務的不安全感更深，約每 4 位就有一位（24%）認為自己的財務狀況僅能大致、或甚至完全無法維持自己的每日開銷，或是需靠其他家人與社會的援助才能勉強支應。

對於財務狀況僅能大致維持每日開銷的族群來說，不到 1/4 的台灣受訪者認為自己能在生活上所有的需求中取得平衡（全球平均 43%）。此外，這些財務較為吃緊的台灣民眾對於未來亦相對悲觀，約每 4 位受訪者就有一位（24%） 認為自己未來 3 年的財務狀況可能惡化（全球平均 22%）。

滙豐指出，整體來看，多數正為其家庭成員提供經濟支持台灣受訪者認為，5 種風險事件的發生，對他們的財務狀況會帶來最大的影響，包括自身罹患重大疾病（48%）、伴侶或家人罹患重大疾病（42%）、被裁員（39%）、收入減少（29%）及生活開銷大幅增加（27%）。

雖然台灣民眾把「家」看得非常重要，但對於在經濟上僅能大致維持每日開銷的族群來說更是如此，有高達 63% 的受訪者表示，擁有足夠的錢來照顧自己與家人的健康是最能帶來安全感的事，不但高於全球平均的 43%，也居各市場中調查比例最高。

然而，相較於其他市場而言，有近 5 成的財務狀況較為吃緊的受訪者認為，一旦自己罹患重大疾病或面臨長期失能，其家庭財務狀況將完全失去支應，較全球平均的 31% 高。即使是自認財務狀況維持得宜的族群，也有 21% 的受訪者認為家庭財務將因自己患病或失能而陷入困境，比例亦全球最高（全球 15%），顯見台灣民眾更高程度的倚賴其家庭成員的經濟支援。

值得注意的是，許多在經濟上需支援家人的台灣民眾，仍未針對未來可能發生的風險事件規畫保障。滙豐調查結果顯示，有 50% 的受訪者表示尚未規畫提供定期定額保障的保單 來防止家庭在其患病或失能的風險下維持財務狀況、近 4 成未規畫能提供一次性給付的壽險保單，亦有 37% 仍未規畫重大疾病或癌症相關一次性給付保 單。同時，根據過往經驗，即便是身負房屋貸款的家庭主要經濟支柱，也有超過 1/2 未規畫保障方案以確保家庭的財務穩健。

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