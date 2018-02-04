寒流「最冷60小時」來了！低溫將持續至下周二

寒流發威，全台天氣又濕又冷，氣象局也持續發布低溫特報，而《天氣即時預報》今（ 3 ）日傍晚指出，這波寒流最冷的時刻已經開始，預計自今晚影響到下周二（ 6 日）清晨，低溫將持續 60 小時，提醒民眾務必做好保暖工作。

《天氣即時預報》臉書表示，受到寒流持續影響， 850hPa （約 1500 公尺高空）零下三度線也已逼近北部海面，冷空氣主體正式抵達。而這次寒流與一月初寒流相比，最大不同在於「水氣」，在水氣多的狀況下，幾乎沒有輻射冷卻，上次寒流的「清晨極端低溫」出現機率低，但換來的是「全天低溫」。

《天氣即時預報》提醒，這波寒流最冷的時刻已經開始，自今晚到下周二清晨將是本次寒流的最低溫，北部、東部在水氣影響下，感覺會更溼冷難耐，提醒民眾做好保暖工作。在降雨部分，北部、宜花地區的降雨情形要到下周二（ 6 日）才會稍緩，但下周三（ 7 ）日又會再增；中北部約 2000 公尺以上高山，在周二（ 6 日）前也都有機會降雪。

中央氣象局也持續對全台發布低溫特報，全台各地及澎湖、金門、馬祖易出現 10 度以下低溫，農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害，也提醒民眾注意保暖，使用瓦斯熱水器時請注意室內通風，以免一氧化碳中毒、使用電暖器具亦請注意用電安全。

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