暴利機器大起底——數位貨幣交易所「大王」是如何練成的？

摘要：一個大牌科技公司的工程師、一個高盛交易員加上一個懂技術的 VC，組合在一起就是 Coinbase 最初的模樣。而現在，它已經是數位貨幣領域第一家獨角獸，在全球 32 個國家擁有 1330 萬用戶，成為了一個「暴利機器」。

一個大牌科技公司的工程師、一個高盛交易員加上一個懂技術的 VC，組合在一起就是 Coinbase 最初的模樣。

不到六年的時間裡，去年營收超過 10 億美元的 Coinbase 目前已經是全球訪問量最大的數位貨幣交易所，同時也是數位貨幣領域第一家獨角獸公司，在 32 個國家都有交易所業務。

眾多風投都開始垂涎 Coinbase 的股份，希望能夠借其交易所「王者」地位來分一杯數位貨幣的羹，然而，不但 Coinbase 不允許這樣的二級市場交易，美國科技網站 Recode 還援引經紀人消息稱，Coinbase 股東都不願意出售手中的股份，要等待這隻金鵝下更多的金蛋。

根據研究機構 CB INSIGHTS 的一份報告，去年，Coinbase 的公司規模擴大了一倍，現在約有 200 名員工。其用戶量的增長更為迅猛，目前已經突破 1330 萬。

（本文圖片均來自 CB INSIGHTS）

早在 2011 年 7 月，前 Airbnb 工程師 Brian Armstrong 就創立了 Coinbase，美國創業孵化器 Y Combinator 當時成為其首個投資方。2012 年，前高盛交易員 Fred Ehrsam 加入該公司，隨後，Coinbase 開始提供買賣及儲存比特幣的服務。

目前為止，Coinbase 共計獲得了 2.17 億美元融資，最新一輪 D 輪融資在 2017 年 8 月完成，融資額為 1 億美元。這也使得 Coinbase 估值達到了 16 億美元，成為數位貨幣領域的第一家獨角獸。

「根正苗紅」的數位貨幣寵兒

2015 年，Coinbase 成為美國第一家持有正規牌照的比特幣交易所。其對法律和監管的敬畏，也成了投資人看重的其無形資產中的最重要一部分。

在數位貨幣熱潮下，駭客襲擊事件常有發生，這也成了許多門外漢投資者擔憂的緣由之一。CB INSIGHTS 報告顯示，Coinbase 目前為止還沒有發生過任何形式駭客襲擊事件。其客戶大部分加密資產都放在「冷藏庫」中儲存，其它資產則由英國勞埃德銀行做擔保，而客戶在 Coinbase 平台上持有的美元錢包還有美國聯邦存款保險公司（FDIC）的保險作為保障。

雖然從目前數位貨幣市場的監管來看，還缺少完善的監管定義、立法以及稅收等標準。但 Coinbase 一直在獲得監管牌照方面不惜重金，是為數不多的持有紐約虛擬貨幣牌照的公司之一，這個牌照較為昂貴，許多該領域的公司 2015 年之後都因此搬出了紐約。此外，Coinbase 還遵循資金服務行業的金融犯罪執法網路（FinCEN），以及銀行保密法案和美國愛國者法案，對執法機關要求的「了解你的客戶」協議（KYC）、反洗錢法（AML）等。

深挖 Coinbase 背後的眾多投資方，從個人到 VC、從銀行到傳統交易所的身影都可以找得到。從早期為數不多的天使投資人來看，除了本身就在技術或數位貨幣投資領域的 Garry Tan 和 Adam Draper，我們還發現了出身於傳統金融行業的兩個名字，前花旗銀行 CEO Vikram Pandit 以及擔任過聯準會分析師、後來成長於大牌金融或諮詢機構的投資大佬 Greg Kidd。這似乎也透露着數字資產顛覆傳統金融的一些趨勢？

物質與理想兼得的業務劃分

CB INSIGHTS 報告顯示，整體來看，Coinbase 的業務主要分為四大塊：

>> 仲介經紀服務 Coinbase

>> 交易所平台 GDAX

>> 託管服務

>> Toshi

其中，Coinbase 是經紀業務，GDAX 是交易所業務。

包括數位貨幣對沖基金和家族資管在內的小型機構會通過 GDAX 買入賣出加密資產，決定中期市場價格。更小的個人投資者（零售型投資者）再通過 Coinbase 以上述價格交易加密資產。

Coinbase 收取的手續費率大概在 1.5%-4.0% 不等，主要取決於用戶支付手段的差別，隨著風險的增加，以信用卡做交易支付的手續費要相對高一些。而相比之下，GDAX 收取的手續費就要低很多了，一般在 0.25%-1% 之間。

經紀業務和交易平台共有的模式，使得這家公司流動性有一個安全性較高的內部來源，在一定程度上可以降低遭受駭客襲擊的風險。

投資者持有數位貨幣是通過一串密鑰字符來作為持有憑證的，如果忘了這串密鑰，也就意味著手中的數位貨幣丟失了。為了防止這種情況的發生，Coinbase 提供了一項「宿主錢包」服務，讓投資者可以把加密資產儲存在 Coinbase。

據 Coinbase 披露的數據，截至 2017 年 11 月，該公司的用戶共計 1330 萬，擁有 4520 萬個錢包。

Coinbase 的客戶主要分為兩類，一類是直接持有加密資產的投資者，另一類是做交易的人。對於前者，Coinbase 建議將所持數位貨幣轉移至其「冷藏庫」中儲存，「冷藏庫」與網路是不相連的，這樣可以防止駭客襲擊。而對於做交易的人，Coinbase 也允許其將資金從 Coinbase 平台轉到其它錢包中去。

託管服務

過去一年中，隨著數位貨幣的飆漲，許多對沖基金、資管和養老金這些機構投資者都表達了對這個市場的興趣。為了更好的吸引這類資金，Coinbase 去年 11 月宣布計劃推出託管服務，為機構提供財務管理和儲存方案，預計將於今年初正式開始運行。

這一服務的目標瞄準了華爾街的「大玩家」們，因此所收取的費用也非常高昂：建立帳戶費用為 10 萬美元，管理費為每月資產規模的 10 個基點，最低存款額也有要求，為 1000 萬美元。

但 Coinbase 在這項業務中並不是行業先行者。此前，DCG 集團的 Genesis Trading 從 2013 年開始就已經向機構投資者提供數位貨幣市場場外交易服務了，其它提供類似服務的還有 Circle、Cumberland 等公司。

此外，芝加哥期權交易所（Cboe）和芝加哥商品交易所（CME）也已經開始提供比特幣期貨交易服務。諸如 Grayscale 等信託公司也已經開始提供基於加密資產的可交易證券。這些產品相比與數位貨幣交易價格來講通常有一定的溢價，但對於機構投資者來講營運起來更方便。

Toshi

如果說前幾項都是 Coinbase 的日常「賺錢項目」，那麼 Toshi 則是該公司的一個長期夢想。

Toshi 是一款行動端 APP，可以瀏覽分布式應用、提供以太坊錢包，同時也是一個個人身份和信譽的管理系統。Toshi 的最終目標是，能夠讓客戶在這裡接觸到更多基於以太坊區塊鏈的分布式應用入口。通過這樣的方式實現數位貨幣真正意義上（作為貨幣）的可行性，而不僅僅是投機的工具。

行業競爭日趨激烈

數位貨幣領域的特點在過去很短的一段時間內造就了大量財富，這也使得該行業競爭日益激烈，人才流失的問題也日益凸顯。

雖然有數位貨幣交易所之王的稱號，但 Coinbase 面臨的競爭壓力絕對不小。從交易量來看，旗下的 GDAX 還遠遠落後於其競爭對手 BitFinex。

Coinbase 也面臨着嚴重的人才流失問題，很多早期重要員工都已經離開了這家公司，其中包括上文提到過的聯合創始人、前高盛交易員 Fred Ehrsam。萊特幣創始人 Charlie Lee 也在去年 6 月離開了 Coinbase 的程序負責總監的崗位。在數位貨幣熱潮下，公司很多較為資深的員工都紛紛出走，用已經賺得的「巨款」繼續投入到了新的數位貨幣產業中。

與此同時，Coinbase 也開始大範圍的招兵買馬，最近還宣布引入人工智慧公司 Memo.AI 的技術團隊。Memo.AI 的團隊中，在開發方面有著豐富經驗的工程師將幫助 Coinbase 原有的技術團隊快速發展。Memo.AI 為一家兩年的創業公司，曾開發過 Slackbot 意幫助技術團隊管理筆記和說明。

這張職位空缺圖表就顯示出了這家公司求賢若渴的狀態：

不容忽視的市場風險

「成也蕭何，敗也蕭何」，數位貨幣市場火爆能夠讓 Coinbase 這樣的公司成為賺錢機器，但一旦冷場也會導致這些美好的願景一夜之間崩塌。年初以來，以比特幣為代表的眾多數位貨幣暴跌，已經讓 Coinbase 感到了不小的壓力。

除了市場之外，監管的風險也是無法忽視的一個「不定時炸彈」。一旦政策風向轉變，昔日各路資金爭相搶奪的「香餑餑」就可能成為沒有人願意成為「接盤俠」的爛攤子。

Coinbase 直接的風險敞口是其交易平台上掛牌交易的加密貨幣資產，但間接看來，一些做數位貨幣與數位貨幣間交易的用戶，可能會先通過 Coinbase 這樣「法定貨幣 - 數位貨幣」的交易平台進入市場，然後再進行不同種類數位貨幣之間的交易。因此，Coinbase 的間接風險敞口就大規模增加了，這意味著該平台上沒有掛牌交易的加密資產一旦出現風險，也會影響到 Coinbase 的核心業務。

為了對沖這類風險，Coinbase 計劃在平台上多增加一些掛牌交易的資產類別，這樣做不僅能夠增加該公司的營收來源，更重要的是，可以有更大規模的用戶基礎來幫助探索區塊鏈技術的實際應用。

VC 投資者們顯然不希望看到太大的戰略轉變，尤其是在還沒有嘗到甜頭之前。對此，Coinbase 的首席營運官曾表示，對該公司最明顯的一條路就是在合適的時點進行 IPO。

上述的一些擔憂，其實反映出來整個行業共同的問題：在真正成為可使用的貨幣之前，比特幣等加密資產還是會引來大批為了投機牟取暴利的資金「攪混水」，而 Coinbase 這樣的平台就成了最便捷的工具。

『新聞來源／華爾街見聞』