加密貨幣集體重挫 比特幣短暫觸及9000美元後再度回落

摘要：比特幣今日一度上破 9000 美元，但隨後再度回落至 8550 美元上下。本周，比特幣價格已累計下跌超 20%，當前價格較歷史高點跌超 50%。受全球監管加強影響，數位貨幣今日集體下跌。以太幣大跌 14%，萊特幣大跌 12%，瑞波幣大跌 10%。

比特幣今日一度上破 9000 美元，但隨後再度回落至 8550 美元上下。本周，比特幣價格已累計下跌超 20%，當前價格較歷史高點跌超 50%。受全球監管加強影響，數位貨幣今日集體下跌。以太幣大跌 14%，萊特幣大跌 12%，瑞波幣大跌 10%。

數位貨幣今日集體下跌。以太幣大跌 16%，萊特幣大跌 13%，瑞波幣大跌 12.7%。

同時，區塊鏈概念股遭到拋售。

美國區塊鏈概念股 Overstock.com 收跌 15.98%，柯達收跌 7.19%、連跌四天，LongFin 收跌 5%，Accenture 收跌 2.22%，Riot Blockchain 收跌 1.14%，Long Blockchain 收漲 2.3%。

比特幣近期的大跌顯示，相對於股票、債券和外匯市場，數位貨幣市場依然缺乏流動性，且波動性高企。

縱觀比特幣 9 年的歷史，大起大落並不少見，共有 5 次從高位跌超 70%。2010 年，比特幣在不到 1 個月的時間內下跌 94%。

在數位貨幣集體暴跌之日，Fundstrat Global Advisors 聯合創始人的 Tom Lee 發布報告重申，比特幣前景樂觀。

Lee 在報告中寫道，這一周的確表現不佳，但比特幣正面的基本盤完好無損。他指出，2016 年年中比特幣也有過類似程度的大跌，但此後收復失地。

Lee 說，2016 年那輪大跌之後，比特幣在 84 天內就回漲了 150%。換句話說，即便還會下行，這些價位的風險與回報比仍保證會反彈

本周比特幣價格已累計下跌約 20%，當前價格較歷史高點跌超 50%。

全球監管接連施壓可能是數位貨幣不斷下跌的主因。韓國本周表示將對比特幣交易所進行監管。而一直沒有採取較大監管動作的印度，也開始出擊。印度財政部長賈伊特利（Arun Jaitley）表示，承諾將打擊使用加密貨幣進行非法用途，並強調加密貨幣不是合法貨幣。

『新聞來源／華爾街見聞』