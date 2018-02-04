發票特別獎累計創造366位千萬富翁144張未兌領

為鼓勵民眾持續維持購物消費索取統一發票的良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，統一發票自 100 年 1-2 月期起開出新台幣 1,000 萬元特別獎 1 組。根據財政部統計，累計至 106 年 9-10 月期，總計已開出 510 張千萬元特別獎，已兌領 366 張，未兌領 144 張，也為台灣創造了 366 位千萬富翁。

財政部指出，106 年 9-10 月期統一發票千萬特別獎中獎號碼為「26638985」，共誕生 15 位千萬富翁，但目前還 3 位未領獎，包括從新北市瑞芳區海濱路台灣中油開出的 1032 元汽油發票，全聯台中東勢豐勢店開出的 1320 元食品發票，還有大潤發新竹市忠孝店所開出的 1480 元食品發票。

此外，106 年 11-12 月期統一發票特別獎也在 1 月 25 日開出，中獎號碼為「75350343」，可兌領特別獎發票有 11 張，領獎期限至 107 年 5 月 7 日，連同 106 年 9-10 月期仍在領獎期限（107 年 3 月 5 日以前）內尚未兌領的 3 張特別獎發票，合計有 14 個特別獎等候幸運民眾領取。

財政部也呼籲，民眾仔細檢視持有的發票，如對中特別獎應盡速向各直轄市及各縣、市經指定的郵局兌獎，不要讓幸運之神輕易從身邊溜過。

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