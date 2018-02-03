〈鉅亨看世界〉大文豪馬克吐溫的投資歷險

19 世紀末美國大文豪馬克吐溫的一生，如同他的知名小說《湯姆歷險記》一樣充滿冒險和驚奇，尤其在投資方面，因為過度冒險，甚至在晚年經歷過慘痛的破產。

馬克吐溫曾擔任過密西西比河的領航員三年，光是月薪就有 250 美元（相當於現在的 73,089 美元），其後作為一個作家享有的崇高聲譽，更為他帶來豐厚的財富，但是卻在無數的事業和投資上犯了錯誤，不但釀成巨虧，更導致破產。

例如，馬克吐溫的出版公司所出版的「美國文學書庫」銷量創下歷史新高，但問題是這些書的成本是 25 美元，售價卻只有 3 美元，也就是說，賣的愈多，虧的就愈多。

於是馬克吐溫開始舉債來維持公司營運，最後抵押家產，並從富有的朋友那裡獲得大量的個人貸款。

但是，馬克吐溫因無法解決自己的財務困難 ，致使公司就此陷入泥淖。

在投資方面，馬克吐溫也因錯誤判斷，而做了錯誤的投資，包括海底電報、四字印刷機（只能印出四個字的印刷機）、蒸汽滑車、蒸汽電機以及一堆與「蒸汽」有關的發明。

儘管他常異想天開地投資了許多異想天開的事業，但他卻認為被稱為「電話之父」的貝爾（Alexander Graham Bell）比他還異想天開，拒絕了貝爾的投資邀約，同時也拒絕了巨大財富敲門的機會。

要知道，當年 AT&T 公司以 10 萬美元買斷貝爾電話的專利權後，股價可是從每股 65 美元飆漲到 1000 美元。

相反地，馬克吐溫卻投資那些失敗的新技術上，傾盡家財 4 萬多美元（相當於現在的 150 萬美元），讓自己陷於破產的困境。

馬克吐溫在股票市場也是常敗將軍，最著名的虧損是以每股 78 美元的價格收購俄勒岡州橫貫鐵路公司的股票，但在股價觸及 98 美元時忽略了股價泡沫，最後以 12 美元的價格賣出，大賠出場。

雖然買股票、甚至做高風險投機的行為都沒有錯，但是馬克吐溫卻犯了一個致命錯誤，那就是過度冒險的交易太多了。

儘管在極少數情況下，馬克吐溫所做的生意、投資，或多或少也有些獲利，但卻不幸逢「1893 年恐慌」被吞噬殆盡。

幾乎所有的美國大報都大肆報導並嘲諷「馬克吐溫虧錢」或「馬克吐溫和他的那些困境公司」，這時馬克吐溫都已經快 60 歲了，還被公開侮辱，但他完全無力償債。更糟糕的是，他的財務困境開始嚴重影響到健康。

於是有了馬克吐溫的這句名言，「如果我們記得我們都是瘋子，一切的神秘都會消失， 人生也會獲得充分的解答」，或許這也可以做為他個人投資行為的註解。

在友人的協助下，馬克吐溫申請破產，並將著作的版權提前移交給妻子，以免債權人奪得版權，並將僅存的財產用先用來還債。所幸身為幽默大師、作家、小說家的馬克吐溫具有高知名度，於是開始了他的全球巡迴演講，甚至遠赴澳洲、孟加拉和南非等國，終於擺脫債務。

知名財經部落格 Zerohedge 表示，馬克吐溫在投資上犯了很多巨大的錯誤，為此付出了沉重的代價，如果他避開風險的話，他的生活將會完全不同。而這正足以作為投資人的借鏡。

風險評估雖非火箭科學般精準，但是當我們完全誤判或看不到明顯的風險時，也就是鑄成大錯的開始。

或許可以牢記馬克吐溫歷經投資失敗後的名言，以「如果我們記得我們都是瘋子… 」作為警語， 尤其是當美國政府面臨破產時，就該考慮資產多樣化；更尤其是當你的資產交易價格屢創歷史新高時，那麼就該考慮變現。

而避險，就是那麼簡單。