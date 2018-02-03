【復牌】壹周刊交易告吹 壹傳媒(00282-HK)所有訂金不用退還

壹傳媒(00282-HK)去年7月宣布出售旗下《壹週刊》予商人黃浩，擾攘逾半年數度拖延最終告吹收場。壹傳媒公布，出售《壹周刊》的交易，因為未收到買家黃浩的資金，交易已經終止，將就可行的補償方案尋求法律意見。《壹週刊》繼續在公司的控制下發行，直至另行通知。股份申請下星期一復牌。

壹傳媒指出，早前已把有關轉讓安全港資產及相關知識產權擁有權的完成文件，簽妥並存置於買方律師，由對方承擔其託管義務，直至賣方於安全港完成時收妥款項。惟因交易現狀，賣方已要求即時退還全部有關文件。壹傳媒又表示，《壹週刊》廣告股份連同所有與壹週刊廣告有關或使其得益的相關知識產權，擁有權繼續歸集團所有，《壹週刊》仍會由壹傳媒發行，直至另行通知。

壹傳媒創辦人黎智英於周四再次回歸出任非執行主席，同日執行董事周達權即向全體員工發內部公告，表明原本已轉讓予黃浩的壹週刊廣告有限公司，仍是壹傳媒的全資附屬公司。《蘋果動新聞》引述壹傳媒行政總裁張劍虹表示，尋求法律意見後，認為壹傳媒早前收取的所有訂金均不用退還，據他了解，涉款超過8000萬元，他又說，《壹週刊》會繼續營運，但未正面回應會否再出售。對於今次交易告吹是否黃浩的責任，張劍虹稱不便評論。黎智英的助手Mark Simon指出，公司會繼續經營《壹週刊》，《壹週刊》亦毋須黎智英注資。根據壹傳媒早前發出的相關交易公告，黃浩已把初步保證金由4000萬元增至6000萬元，交易並訂有退回保證金條款，一旦買方故意違約，賣方有權沒收初步保證金，作為算定損害賠償。此外，黃浩同意支付由去年10月1日起至完成交易日期間的經營虧損，上限為每月500萬元。

《都市日報》就報道，黃浩近日決定回購部分都市新聞多媒體股，首先斥資一億元買百分之20股份，再以優先購買權購入另外百分之25股份，總作價5億元。

壹傳媒工會在社交網絡facebook發表網誌，認為交易拖延多時，期間《壹周刊》流失不少員工，同事在前景未明的情況下工作，員工士氣大受打擊。工會要求管理層盡快向《壹周刊》員工交代營運安排及方針，確保員工「飯碗」不受影響。

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