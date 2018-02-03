騰訊(00700-HK)遭責令 清理低俗內容

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廣東省網信辦2日再次約談騰訊(00700-HK)公司相關負責人，責令切實履行主體責任，採取有效措施持續打擊各種低俗炒作類內容和賬號行為，積極傳播社會主義核心價值觀，營造清朗的網絡空間。當局強調網絡平台應當端正辦網指導思想，切實履行主體責任，加強平台和用戶賬號管理。 關「娛姬小妖吖」等22賬號 國家網信辦2日聯手公安部、文化部、稅務總局、工商總局、國家新聞出版廣電總局，整治炒作明星緋聞隱私和娛樂八卦等低俗之風，包括進一步加強對新浪微博、騰訊、百度、優酷、秒拍等網絡平台的從嚴監管，檢查狗仔隊企業經營活動。騰訊當天永久關閉微信公眾號「娛姬小妖吖」、企鵝號「星探妖妖」等22個賬號。 文化部並召集優酷土豆、騰訊、愛奇藝等17家單位，要求全面清理惡搞《黃河大合唱》等紅色經典及英雄人物短片，合共下架3898條短片。據悉3月全國兩會將審議《英雄烈士保護法》。 國家網信辦2日公布《微博客信息服務管理規定》，3月20日起實施。 當中有微博客服務提供者主體責任、真實身份資料認證、分級分類管理、闢謠機制、行業自律、社會監督及行政管理等條款。 來源：信報