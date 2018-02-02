【富蘭克林華美】封關倒數遇賣壓亂流 持續看好台股年後表現

台股加權指數持續高檔整理，封關前賣壓造成震盪加劇，周間一度回測月線，所幸支撐力道強勁，旋即在美股帶領下跳空開高，重要權值台積電、鴻海穩定多方軍心，2 日平盤整理收 11,126 點，雖短線面臨節前賣壓，但資金面未有重大變化，持續看好台股年後表現。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，隨農曆春節封關進入倒數，投資情緒較偏觀望，追價意願不高，漲多個股亦面臨調節賣壓，但這僅是短期干擾，依舊看好台股年後表現。近期市場關注美國公債殖利率上升對全球股市的影響，新興市場終究還是看美元動向，目前美元指數處於下降趨勢，外資大量匯回機率不高，因此新興市場承壓有限。不過美國 FOMC 會議維持基準利率不變，會後聲明指出通膨預期升溫，不排除聯準會可能增強對全球升息次數的預期，未來持續留意美元走勢對新興市場資金面的影響。

蘋果公布 2017 年第 4 季財報，營收符合市場預期，盤後股價走揚，周書玄對此認為，仍保守看待整體蘋果供應鏈動能，相關個股較有可能趨穩打底，市場或認為 LCD 版新款 IPhone 需求強勁，但出貨也要等到下半年，因此建議至第 2 季再伺機布局。

台積電全年展望佳，股價反映評價重估正面，帶領台股走出上升波段，市場接受高速運算將是未來動能，從全球趨勢來看，繪圖晶片、物聯網、雲端應用帶來的半導體成長動能相當強勁，目前持續看好? 科技 ABC?：AI、Big Data 與 Cloud 高速運算架構題材。

電子材料以 MLCC、矽晶圓、電池為布局重點，本周被動元件領頭大廠再發漲價通知，觀察需求趨勢：新款智慧型手機使用超過千顆 MLCC，電動車用量更為傳統內燃機引擎的 5 倍，兩者大量需求使 MLCC 的供應今年依舊維持吃緊，隨日廠產能移往車用 MLCC，退出中低階市場，台廠可望持續受惠。

進入二月，統計今年以來截至一月底的台股基金績效，整體平均值為 3.2%，其中上櫃股票型上漲 4.8% 表現最佳，科技型以 3.9% 居次，其他依序是中概股型 3.3%、一般股票型 3.1%、中小型 2.5%，以及價值型 2.3%（資料來源：Lipper，SITCA 分類，新台幣計價，統計至 1 月 31 日。）

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