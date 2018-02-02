【統一投信】統一榮獲《指標》大中華股票最佳基金公司獎

即日起推出定期定額終身零手續費活動

每年第一季的基金大獎盛事，由香港專業財經媒體 BENCHMARK《指標》雜誌揭開序幕，新出爐的 2017 台灣年度基金大獎獲獎名單，統一投信榮獲「大中華股票 - 最佳基金公司獎」，是第一家本土投信贏得此項大獎。

《指標》審查最佳基金公司獎的標準，並非只看績效數字，除了參考基金評等機構晨星的各式風險報酬數據進行「量化」分析，還須經由新加坡、香港、台灣三地專家組成的評審團，針對「質化」深入評比，包括整體投資理念、證券選擇方式、投資組合建構方式及監控流程與風險管理。勝出的基金公司，表示在管理及投資策略與風險管控方面，整體有優於同業的表現，可提供投資人作為長期投資的參考。

統一投信表示，包含中國、香港及台灣的大中華股市，去年漲幅落後全球股市，大陸 A 股今年有納入 MSCI 指數的資金題材，再加上經濟重回成長軌道，是今年很被看好的市場；香港受惠於中國境內源源南下的資金活力，加上整體股市評價不貴，後勢大有可為；台灣則是受惠於全球景氣回溫，外銷訂單暢旺，可望維持吸金力。

統一投信建議，陸股是相對年輕活潑的市場，產業百花齊放，投資標的多元，不乏處於高成長週期的潛力企業，相對的，波動度也可能會較大。而香港及台灣股市雖然指數位在高檔，但企業獲利成長推動個股評價提升，績優個股表現會比大盤指數有空間。因此，建議以主動選股式基金，並且透過定期定額分批買進的方式參與，能有效對抗波動。

為鼓勵客戶培養長期投資的好習慣，統一投信自即日起推出全系列基金優惠，透過網站電子交易定期定額申購，可享終身零手續費，活動至 2018 年 4 月 30 日止。

警語：

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。總公司地址: 台北市松山區東興路 8 號 8 樓 服務專線：0800-018-889。

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