【台新投信】開紅盤後勝率高 台股鎖定SAAG族群

統計近八年來，台股封關與開紅盤後的表現，封關前指數維持高檔持穩，新春開紅盤後，平均漲幅達 2~3%，且上漲機率高達 7~8 成，台新 2000 高科技基金經理人沈建宏表示，如果台股休市期間國際股市沒有大的修正，開盤後外資須積極回補，股市通常有較好的表現，加上第一季市場有較多的操作題材，且在財報公布空窗期，股市有段作夢行情，建議投資人可以逢低加碼，享受新春的紅包行情。

此外，近期美元走弱，資金流入新興市場，沈建宏指出，外資買盤從去年底陸續回籠台股，進一步觀察籌碼面，外資持續買超，顯示資金行情未歇，在傳金電之間輪動。

沈建宏表示，根據全球矽晶圓龍頭大廠 SUMCO 預估，由於 12 吋矽晶圓供不應求狀況嚴重，今年價格仍將有 1 至 2 成漲幅，而具有替代性的 8 吋晶圓同受惠，至少也會再漲 5%~10%。今年最快第二季後才有新產能釋出，但增速較緩，供需吃緊狀況估計會延燒到 2019 年才緩解，半導體族群可望仍是推升大盤的主力舵手。

沈建宏指出，今年科技股有許多題材，建議投資人可以記住『SAAG』，分別代表半導體、人工智慧、車用電子、5G，圍繞這些主題選擇優質公司，今年必將有所斬獲。

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