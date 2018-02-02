【異動股】品牌中國(00863-HK)三交易日漲超三倍 股價再創新高

品牌中國(00863-HK)于今日截止發稿時漲61.71%，報18.5港元，總市值46.578億，股價再次創新高。該股自1月31日複牌以來已連續大漲三個交易日，按現價算已累計上漲超302%。

该公司此前發布公告稱，公司控股股東以5.96億元，向由高振順及Lo Ken Bon等持有的要約人East Harvest出售1.875億股股份，佔已發行股本約74.48%，即每股現金要約價為3.18元，較停牌前收市價4.6元折讓約30.87%。要約人於交易完成後，將持有該公司已發行股本約74.48%，要約人須就全部已發行股份提出強制性無條件現金要約。

要約人由Wise Aloe 、 Colour Day及Smart Mission分別擁有60.42%、32.87%及6.71%權益。Wise Aloe由 Bell Haven擁有89 %權益，而Bell Haven由Lo Ken Bon擁有30.82%權益。高振順為Colour Day的唯一擁有人。Lo先生為區塊鏈解決方案供應商ANX International的行政總裁。

要約人並無計劃停止集團任何現有業務或出售集團任何重大資產。要約人將審閱集團現有資本架構及營運資金需求，並在有需要時考慮不同的替代方案以加強未來擴張的資本基礎。

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