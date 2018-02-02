段行建自爆肺部腫瘤開刀呼應郭董健康大數據重要性

鴻海集團近年來積極布局健康醫療，透過收集健康大數據可以讓人們提前預防疾病。至於外界認為醫療數據涉及隱私可能讓推展進程變慢，鴻海董座郭台銘回應說，這是個人選擇沒有對錯，但他個人偏向分享，因為大數據應用也許最後會回饋到自身或是家人身上。群創榮譽董事長段行建也台上分享醫療數據如何救了自己，也救了自己的哥哥。

鴻海今（2）日舉行工業互聯網 AI 應用實驗室成立記者會，同時也舉行鴻海健康互聯網《亞太合作備忘錄》簽約儀式。會上談到健康大數據的應用，郭台銘表示，失智與老年痴呆都是腦部產生變化，但都是 10 年後才發現有症狀，如果 10 年前能透過腦影像的數據分析，要防範失智與老年癡呆是可行的，還說現在是萬事俱備，就是速度上還有進步的空間。

會上有媒體提到，醫療大數據資料的收集可能因為涉及隱私而失去原本的美意？郭董回應，集團員工做健康檢查時，也曾問過大家如果要匿名收集大家的健康數據意見如何，結果大部分的員工都願意，強調收集的是健康的數據、是得病前的數據，透過分析就能提前預防疾病。

他也透露，前妻林淑如因為乳癌過世，之後有許多名人打電話給他，他也分享要如何處理，他說這是個人選擇無關對錯，但他自己個人認為這不是隱私，而是分享，因為分享後，也許哪天就會回饋到自己或是家人身上，別人獲得助益，自己也得到快樂。

郭董也請台下的群創榮譽董事長段行建上台分享，醫療數據如何救了自己也救了自己的哥哥。段行建說自己在 2016 年體檢，看到胸腔有陰影，其中一個陰影是新發現的，當時醫生認為可以再觀察，但沒多久他立刻決定做微創手術，沒想到開完後醫生恭喜他，因為真的是個惡性腫瘤，所幸發現得早也很快去除。

段行建說，由於自己的母親也是因為肺部疾病離世，因此短時間內就決定要手術，他也建議哥哥健檢，同樣肺部有陰影，也很快開完刀，而結果同樣是惡性腫瘤去除。他說這一切很巧合，因為母親過世時是 70 多歲，正好與自己現在年齡差不多，感嘆自己如果沒有持續每年健檢紀錄數據，可能就會錯過惡性腫瘤治療最佳時機而離去，他以自身例子呼應郭董認為的健康大數據重要性。

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