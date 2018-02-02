〈財報〉稅改得利 亞馬遜Q4獲利創歷來最高 盤後漲逾6%

亞馬遜 (Amazon.com) (AMZN-US) 週四 (1 日) 公布獲利近 20 億美元，創下公司歷來最高記錄，係因亞馬遜的 Prime 快速運送服務在購物季吸引了數百萬新顧客，以及美國新稅制提高其獲利。

亞馬遜週四收跌 4.20%，但盤後交易漲逾 6%，報 1447.10 美元。

亞馬遜股價江波圖 圖片來源：Google

亞馬遜利用快速運送、網站獨家播放的電視節目以及引進新技術 (如語音控制的 Alexa 設備) 來吸引高消費的 Prime 會員。亞馬遜去年以 137 億美元收購全食超市 (Whole Foods Market)，亞馬遜稱全食超市的價格下調也有助他們贏得雜貨類營收。

亞馬遜第四季淨利倍增至 18.6 億美元或每股 3.75 美元，其獲利因川普稅改而暫時增加了 7.89 億美元。根據 Thomson Reuters I/B/E/S，分析師先前平均估計每股獲利為 1.85 美元。

GBH Insights 分析師 Daniel Ives 表示，「亞馬遜再創一個爆炸季度，該公司的零售力道令人瞠目結舌，該公司購物假期的表現很棒，幾乎囊括所有電子商務購物假期銷售額的 50%。」

在美國感恩節前一直到新年這一段的購物假期就是亞馬遜營收旺季，當季營收上升 38% 至 605 億美元，打敗分析師預期。

亞馬遜的快速運送服務，例如 2 小時到貨的 Prime Now 服務，讓他們贏得想避開和其他貨運擠在一起的假日購物季消費者，上一季一週內 Prime 訂戶就超過 400 萬人，來自訂戶費用的營收成長 49% 至 32 億美元。

Cowen & Co. 分析師認為，本季該數據還會上升，部分係因亞馬遜近日調漲費用至月收費的 Prime 計畫，對約莫 30% 訂戶有影響。約莫 6000 萬人或接近全美半數家庭估計都訂用了 Prime。

廣告和其他營收上升 62% 至 17.4 億美元。

上一季最令人訝異的可能是亞馬遜的語音助手 Alexa，內建在該公司 Echo 揚聲器和 Fire TV 播放器上，以及一些汽車和家庭用品。亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 表示，過去一年數百萬亞馬遜顧客透過 Alexa 語音購物。

亞馬遜股價優於大盤 S&P 500，自第四季開始以來上漲近 50%，遠較 S&P 的 12% 漲幅高。

亞馬遜的雲端運算服務 (Amazon Web Services、AWS) 利潤也較前一季擴張。研究機構 Baird Equity 分析師 Colin Sebastian 表示，「儘管競爭增加，這是平台力量變強的跡象。」AWS 營收成長 45% 至 51 億美元。

亞馬遜預期，目前此季的營業獲利介於 3 億美元至 10 億美元，根據 FactSet 的分析，分析師估計為 15 億美元。

亞馬遜財務長 Olsavsky 表示，「我們仍大量投資。」該公司素來以低利潤聞名，因為公司大量下賭新服務並切入新產業，這削弱了過去十年的股東獲利。

亞馬遜持續在廣泛領域花費資金，也擴大美國海外的零售版圖，尤其是印度市場，這讓第四季國際營業虧損擴大近一倍至 9.19 億美元，亞馬遜的全球人力年增 66% 至全職員工 566000 人，這係因全食超市的大量增聘。

本周稍早，亞馬遜宣布與摩根大通 (JPMorgan Chase & Co) 和波克夏公司 (Berkshire Hathaway Inc) 合作，將戮力討論如何降旗下員工的健康成本。

亞馬遜計畫今年在影音內容上投入更多資金，分析師估計亞馬遜 2017 年在此項目花費 45 億美元。Wedbush Sec 表示，「營收和利潤都大大超過預期，成本控制也令人驚艷，所以這是大家聚焦的地方。」