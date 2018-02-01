〈車市〉1月買氣噴發創3年來單月新高 三大車商靠SUV熱賣大成長

1 月新車銷售統計出爐，車市總掛牌數衝上 47936 台，月增 13.5%，也較去年同期成長 5.5%，新的一年有了好的開始，觀察前 10 大車商，僅 Nissan(含 Infiniti) 和 BMW 較去年同期衰退，而裕隆 (2201-TW) 自有品牌納智捷和台灣福斯在 SUV 買氣熱絡的拉抬下，銷量成長幅度最大，均超過 20%。

納智捷和台灣福斯 1 月銷售年增幅最亮眼，主要是受惠 SUV 的買氣持續熱絡，納智捷 U6、U5 分別交車 1100 台、826 台，推升品牌總掛牌數達 2497 台，年增 25.7%。

台灣福斯則是以 TIGUAN 為銷售主力，單月熱賣 696 台，年增幅高達 271.9%，占品牌總銷量 1613 台的 4 成，也使 1 月銷售量年增幅達 23.1%。

從國產車來看，成長幅度最大者是台灣本田 (Honda) 和納智捷，Honda 1 月掛牌數 3964 台，年增幅達 15.3%，市佔率 8.3%，同樣是受到 SUV 車款的銷售帶動，光是 CR-V 和 HR-V 兩款就熱賣超過 2600 台，成為品牌兩大主力。

另外，觀察到車市龍頭和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA(含 LEXUS)1 月新車掛牌數達 14901 台，月增 18.6%、年增 5.7%，市占率回升到 30% 以上至 31.1%。

TOYOTA 本月成長動能來自 RAV4 熱銷逾 2600 台，年增幅達 41%，而 SIENTA 在導入台灣市場逾 1 年後，成功逐漸取代停產的 WISH，月銷量達 2446 台，年增幅 17.1%，創單月新高，再加上有神車之稱的 ALTIS 在房車市場中維持一度的熱度，銷售逾 4000 台。

而中華 (2204-TW) 三菱 1 月拉開與裕日車 (2227-TW)Nissan 的差距，單月新車掛牌數 5635 台，月增 61%、年增 19.7%，市占 11.8%，主要仍是商用車款汰舊換新需求持續湧出，包括 ZINGER、DELICA 和 VERYCA 合計銷售 3483 台，占總銷售比重逾 60%。

Nissan(含 Infiniti) 銷售居第三，1 月銷量為 4227 台，月增 38.5%，但較去年同期衰退 27.3%，市占 8.8%。

進口車方面，賓士單月掛牌達 3082 台，繼續穩居豪華車品牌第 1，在總車市中也高居第 5 名，年增幅 7.7%，以 C 系列和 E 系列最熱賣分別交車 712 台、675 台，年增 33%、40%，而 SUV 款 GLE 也是主力之一，交車 227 台，年增幅更高達 214%。