鴻海AI實驗室郭董霸氣：5年100億投資不手軟

鴻海集團今（2）日舉行工業互聯網 AI 應用實驗室成立記者會，董事長郭台銘表示，現在正是 AI 發展的第三波浪潮，也就是進入實體經濟智能化，讓傳統行業得到巨大提升，傳統產業不會夕陽化。還說 5 年將投入 100 億元在台灣尋找 AI 人才菁英，郭董霸氣說「鴻海提供舞台，只要有想法，經費絕不手軟」！

鴻海今日宣布將成立工業互聯網 AI 應用實驗室，包括創新工場創辦人李開復、Landing.ai 創辦人吳恩達、新創公司負責人－鴻海之子張宗堯、鴻海副總裁呂芳銘、鴻海集團技術投資長陳杰良、雲計算權威專家翟本喬等 AI 領域專家齊聚一堂，針對「次世代人工智慧的藍圖」進行對談，並由郭台銘特助胡國輝進行主持。

鴻海表示，之前已經成立團隊並與群創合作正在進行，包括機械自動化、AI 落地應用等，強調對 AI 的研發技術投資絕不手軟，一方面讓工程師學習 AI 應用外，對外也將招募 AI 全球人才菁英加入鴻海，只要有想法，也願意與學校合作，甚至提供獎學金，希望吸引年輕朋友加入，加速工業互聯網 AI 的應用，替鴻海與人類生活產生最大價值。

鴻海董事長郭台銘上台致詞提到，台上的來賓都是他的老師，像與李開復認識了 30 年，但他看起來非常年輕，笑說是因為透過 AI 大數據，讓自己越來越年輕。他也引用李開復的資料說，現在 AI 正進入第三次浪潮，也就是實體世界的智能化。

他說，AI 第三次浪潮有許多新應用、新體驗、新介面、新商機，透過新創 AI 公司與傳統行業巨頭達成合作機制，如此一來，傳統行業就能得到巨大提升，實體經濟將不會有夕陽產業，包括製造業都是。至於第四次浪潮則是全面智能化，AI 從工業應用到商業應用，再進入家庭讓人類生活更好。

郭董強調，鴻海將於 5 年內投入 100 億元，在台灣尋找全球 AI 菁英，他說鴻海是大家的平台與舞台，呼籲更多年輕人加入，鴻海持開放的態度，不論是學校、機構單位或是個人都有機會與鴻海合作，經費絕不手軟，甚至 100 億美元也有可能。

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