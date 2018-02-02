謝金河：台灣最該鬆綁的其實是教育！

這兩天媒體又在傳內閣改組，其中教育部長可能換人！台灣所有環節都糾葛在一起，但所有問題的源頭是教育。我在這期財訊雙週刊社論提到「拿掉分流與競爭，教育還剩下什麼？」重點在談技職教育的問題，我們毀棄了技職教育，培養了一大群不為社會所需要的大學生，這是低薪原因之一。但另一個核心問題是教育部什麼都管，把台灣社會的活力禁錮了。



最近我看香港有三家上市公司，是經營學校的企業排牌上市。第一家是楓葉教育，代號 1317，用楓葉當名字，一定是來自加拿大。楓葉教育在中國大陸經營 40 幾所學校，包括 7 所高中，10 所初中，12 所幼稚園，及 2 所外籍學校。楓葉教育實行雙課程，雙文憑，學校獲得中國及加拿大英屬哥倫比亞省教育部認證，高中畢業生可取得兩邊的文憑。楓葉教育去年到 8 月 31 日止的年度財報，營收 10.83 億人民幣，淨利 4.1 億人民幣，EPS 0.3063 人民幣，這兩年股價從 1.7 港元漲到 10.5 港元，市值 135.06 億港元，本益比 27 倍。



另一家睿見教育 (6068)，以每股 1.7 港元上市，一年來股價漲到 6.2 元，睿見專營高端中小學校擁有 6 所高端民辦學校，4 所在廣東，一所在山東，一所在遼寧，去年營收 9.79 億人民幣，淨利 2 億人民幣，市值 120 億港元，本益比 45.76 倍。



宇華教育 (6198) 在河南，提供從幼兒園到大學的民辦學校，在 9 個城市設有一所大學(鄭州工商學院)，及 24 所從小學到高中的學校。宇華的學生有 41180 人，今年股價由 2.05 漲到 4.81 港元，市值 134.4 億港元，本益比 31.44 倍。



這三所在中國大陸經營學校的教育企業在香港上市，享有很高的本益比，也豐富了香港資本市場的特色，在台灣只見到補習界人士借殼上市。



台灣的教育體制非常封閉，外國著名學校想在台灣辦學也都不得其門而入！共產主義的中國都可以接受外國來的教育制度，也鼓勵企業興學營利，甚至股票上市，台灣的教育部什麼都管，連私校學費鬆綁都不可行，除了技職教育，台灣的教育體制真的該鬆綁了！



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』