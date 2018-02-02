哈啦財經／新鮮過後剩下什麼？無人商店就是缺少這一味

千呼萬喚始出來，台灣第一間無人商店出現了！繼美國 Amazon Go、中國大陸阿里巴巴後，台灣 7-ELEVEN 選在 1 月 29 日亮相 X-Store 無人商店，不僅許多媒體爭相報導，網路上也引發討論。其實，在這之前台灣到底什麼時候會有無人商店，會由誰先鳴起第一槍，一直都是話題焦點，現在第一家果真出現了，不禁讓人思考，在新鮮感與熱潮過後，無人商店在台灣真的能遍地開花嗎？

統一集團董事長羅智先 2016 年 4 月全面接班後，2017 年 11 月提到 7-ELEVEN 已經有在規畫無人商店，雖然他當時沒有給時間表，但卻語帶暗示的說「會比預期的更快」。果真，才跨過一個年，7-ELEVEN 就在 1 月 29 日公開了 X-Store 無人商店，22 坪的空間大小，以探索、體驗、超越 3 大概念，融合台灣在地零售、消費特性及門市作業模式設計，融合各種智慧型高科技及人性化思考，期望能展現出符合台灣的無人商店樣貌。

7-ELEVEN 雖然沒有大張旗鼓的召開正式記者會宣布，初期測試也只開放給內部員工體驗，但消息一出來後，還是吸引大批媒體爭相報導，電視台搶著約訪拍攝，網路上也掀起一波討論聲浪，競爭對手全家便利商店也選在同一天出擊，宣布首家科技概念店預計在今年第 1 季推出；不過，不同的是，全家並不是要推出無人商店，而是要用 4 大技術解決超商工時長的問題，預估一年省下 858 小時的工時。

有趣的是，全家在粉絲團搶先曝光的影片特別提到：「便利商店的下一步一定是無人商店嗎？」更強調所謂的科技店絕對沒有「冷冰冰」的感覺，而是要給消費者更多的互動體驗，甚至 po 文還請粉絲留言「你覺得哪項特色最能幫忙店員 & 為什麼？」都不免讓人聯想，這是否在暗指 7-ELEVEN 的無人商店缺乏人情味。

其實，所謂的無人商店，若是用粗淺的概念來看，公眾場所可見到的自動販賣機、遊樂場所常會設置的扭蛋機，甚至是近幾年竄紅的夾娃娃店，都可以說是一種無人商店的體現，只要投錢就可以玩、只要投錢就可以買飲料，但是一旦機器出現問題，想要找到人處理就是一件麻煩事，最大的原因就是「少了人」。

拉到現在來看 7-ELEVEN 的 X-Store，會員系統新服務、臉部生物特徵辨識、商品辨識系統、智能語音互動、IOT 系統運用、人流熱點分析、掃描式微波爐、自助結帳 POS 系統等設計確實是站在智慧零售科技浪潮的領先者地位，嶄新的科技未來感也的確很有新鮮感，但是不可否認也有種冷冰冰的感覺，消費者若是對商品有疑問，或是想知道優惠資訊、要找商品找不到時，都沒有店員可以詢問。

台灣的人情味總是讓許多外國旅客留下深刻印象，少了人味的智慧科技、少了貼心服務的無人商店，在新鮮感與熱潮過後，會剩下些什麼？

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』