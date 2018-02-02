權證交易不侷限指數和個股 美元ETF、VIX ETF新兵到

去年台股在最長萬點行情的激勵下，權證市場投資人大增，進入 2018 年後，由於全球股市多已處在高檔，今年波動恐較去年更加劇烈，對於權證投資人而言是持續介入的好機會，統一證 (2855-TW) 今 (2) 日宣布，為滿足多樣化的投資需求，推出連結 VIX 波動率指數 ETF(00677U-TW) 和連結美元指數正向 2 倍 (00683L-TW) 的權證。

隨著全球股市今年震盪的可能性加大，不排除 VIX 波動幅度會加大，在連結 VIX 波動率指數的權證推出後，國內小額投資人將可直接參與國際市場波動時的短打行情。

富邦證說明，去年權證市場相當熱絡，參與權證的投資人數由 2016 年的全年累計 15 萬人左右大幅成長至近 20 萬人，顯示股市人氣活絡後，權證投資需求與日俱增。

統一證券金融商品部進一部指出，VIX 恐慌指數的特色在於「有事就急漲，沒事就緩跌」， VIX ETF 去年在國際環境無大風險的多頭環境下，從年初掛牌時的 20.04 元一路下探到 5.24 元，不過一旦發生讓市場恐慌的事件或避險情緒升高，VIX 的價格就愈高，因此，VIX 是呈現整體市場對於短期未來波動程度的看法。

另外，統一證也同步推出連結美元指數正向 2 倍 (00683L) 的權證，以往外匯市場的槓桿操作工具僅期貨，現在權證標的增加了目前唯一連結美元指數的正向 2 倍 ETF，當美元走勢強勁時，在槓桿倍數下漲幅將更有表現空間。

由於上述標的 ETF 都具有漲跌幅無限制的特性，在國際市場有風險波動時，可藉由損失有限的權證布局，槓桿功能兼具。