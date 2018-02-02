今日天氣／寒流今晚強襲全台凍至下周二高山可望降雪

今（ 2 ）日白天受大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，今晚寒流南下，中部以北晚間至清晨預計將出現 10 度左右低溫。明（ 3 ）日起至下周二（ 6 ）日寒流影響最明顯，西半部最低溫僅 6 至 9 度，若配合水氣，各地超過 2 千公尺以上高山都有機會降雪。

因強烈大陸冷氣團影響，氣象局今日持續發布低溫特報，嘉義以北沿海、空曠地區及金門、馬祖將出現 10 度左右低溫，迎風面北部及東半部易有短暫雨，中南部山區也有部分降雨，平地水氣稍減、雲縫間可見陽光；周日（ 4 日）起至 6 日寒流影響，全台各地及金門、馬祖易出現 10 度以下低溫，提醒民眾注意保暖。



▲氣象局製作《寒顫》一圖，提醒民眾寒流來襲須注意保暖及健康。（圖／翻攝自「報天氣 - 中央氣象局」臉書）

氣象局表示，今晚起寒流來襲，明起至下周二中部以北及東北部地區低溫僅 7 、 ８ 度，沿海空曠地區低溫僅 6 、 7 度，南部及花東地區低溫約 11 、 12 度。氣象局預估，此波寒流將持續影響至下周二，下周三（ 7 日）白天起各地氣溫將逐漸回升，但早晚氣溫仍偏低。

另外，氣象局也說，明起各地超過 2 千公尺以上高山都有機會下雪，周日（ 4 日）及下周一（ 5 日）北部超過 1 千公尺以上高山也有降雪機會。



▲中央氣象局針對未來一周製作溫度趨勢圖，提醒民眾注意保暖。（圖／氣象局提供）

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