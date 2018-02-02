跟眾神唱反調：PIMCO稱10年期美債殖利率3%是抄底黃金點

鉅亨網新聞中心 2018年2月2號14點29分

摘要：PIMCO 認為，3% 的美國 10 年期公債殖利率可能是逢低做多美債的機會。CIO 表示，美債殖利率可能達到甚至突破 3%，任何負面衝擊、地緣政治事件，以及經濟放緩的跡象都可能伴隨著公債的大幅反彈。

在「新債王」Gundlach 等眾多大佬警告「10 年期美債殖利率達到 3%」將是債市轉熊的信號之際，全球最大共同基金 PIMCO 卻公然「唱反調」。

PIMCO CIO Dan Ivascyn 和全球信貸 CIO Mark Kiesel 日前指出，3% 的美國 10 年期公債殖利率可能是逢低做多美債的機會。

周三，Kiesel 在加州對彭博表示，如果美債殖利率重回 3%，「我會考慮買入債券。」

Ivascyn 也表達了類似的觀點：「美債殖利率可能達到甚至突破 3%，任何負面衝擊、地緣政治事件，以及經濟放緩的跡象都可能伴隨著公債的大幅反彈。」

在葛洛斯 2014 年離開 PIMCO 後，Ivascyn 接替他擔任 PIMCO 首席投資官，並於同年和同事 Alfred Murata 共同被國際基金評級機構晨星選入 2013 年美國最佳固定收益經理之列。

去年 11 月，英國《金融時報》報導稱 Ivascyn 為「債券王子」，稱他和 Murata 管理的那隻基金幫助 PIMCO 有望迎來 2012 年以來首個年度資金凈流入年份。截至 11 月初，去年他們的基金吸引全球資金 620 億美元。

歐美債市拋售加劇 10 年期美債殖利率觸及近四年新高

在通膨回暖的預期下，歐美債市拋售加劇，10 年期美債殖利率一度觸及近 4 年新高。

當前，美國 10 年期基準公債殖利率漲 6.4 個基點，報 2.7840%，美股尾盤曾飆漲至 2.7915%，創 2014 年 4 月 4 日（當天最高 2.7990%）以來新高，延續 1 月漲超 31 個基點的表現。

值得注意的是，有「新債王」之稱的 DoubleLine Capital CEO Jeff Gundlach 此前提出，2.63% 是 10 年期美債殖利率的紅線，一旦突破這一紅線，不僅美國公債承壓，連年高歌猛進的美股也進入危險區間。

Gundlach 認為，10 年期美債殖利率在突破 2.63% 之後，很快將突破 3%，2018 年甚至有可能達到 3.25%。

「老債王」葛洛斯在 1 月稍早表示，長達 25 年的債券牛市開始步入熊市，今年還不會虧損，只是回報很少，「有很多理由讓 10 年期美債殖利率今年年末會漲到 2.7% 以上。在一個溫和的熊市，大部分債券投資組合全年回報會在 0-1%。」

除了新老「債王」，Guggenheimer Partners 全球投資總監 Scott Minerd 也對債市表達了擔憂。

Minerd 在 1 月指出，如果美債殖利率突破 3%，債券牛市將被終結。

『新聞來源／華爾街見聞』