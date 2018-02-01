美國國債買盤來了 不過價格走低趨勢料將持續

美國債市期待已久的買盤終於來了，不過這和美國聯準會的利率決策可能毫無關係。

據《彭博》報導，在 Fed 發布聲明的 1 小時後，美國 30 年期國債殖利率大幅下滑，也使得 5 年及 30 年期的國債利差，達到 2007 年以來新低。交易員及策略師指出，由當天股市變化來看，這些進場的資金是大型退休基金。

大型退休基金對債券及股票持有，有一定的布局比重。在股市大漲及債市重挫之後，股票所占的比重必然過大，為了再平衡持有的部位，市場預期月底之前，大型基金將賣出股票、買進債券。

交易員指出，國債價格揚升之際，正值標普 500 指數跌至當天最低，說明這正是基金的再平衡操作。先前兩個交易日，未見到基金買盤，債市殖利率曲線變陡，價格也下滑。

美國 5 年與 30 年國債殖利率利差縮減（圖表取自彭博）

同樣的時間點，聯準會宣布新的利率決策。NatWest Markets 美洲策略主管 John Briggs 表示，長期債券價格上漲，顯然與此無關，而是強勁的月底資金流，即指數基金及大型退休基金所帶來的影響。

10 年期美國國債殖利率則是在聯準會決策宣布後，升破了 2.75% 的關卡，是 2014 年 4 月以來的首次。

多數投資人認為，國債的殖利率未來還會走高，因為市場認定 3 月即將升息。Janus Henderson Group 基金經理葛洛斯 (Bill Gross) 周三表示，他預期 10 年期美國國債殖利率會上探 3%，Loomis Sayles 的 Dan Fuss 也表示，即使經過 1 月的大幅拋售，國債仍舊太貴，價格勢必會再跌，即殖利率會持續走高。