雅生活認購反應熱烈 受惠於一帶一路及大灣區國策 前景值得看高一缐

近期新股市場相當熱鬧，而當中較觸目的新股為中國物業管理服務供應商雅居樂雅生活(03319-HK)，雖然雅生活最多集資47億元，其集資額較同期招股的新股大，但市場消息透露，雅生活的國際配售部分反應熱烈，已獲超額認購，以本地孖展認購額計算，其公開發售部分的亦早已錄得超額認購。

雅生活在云云新股中最被看高一線的原因是集團是最能受惠於國家「一帶一路」倡議及粵港澳大灣區發展計劃的物業管理服務供應商。雅生活的大股東雅居樂集團已進軍新加坡、泰國及馬來西亞等亞洲市場﹐而另一策略股東綠地集團亦進入多個海外市場包括美國、英國、加拿大及澳大利亞等，依托兩大股東的支持，雅生活有望成為最國際化的物業管理公司。

「粵港澳大灣區」已正式上升為國家戰略，中國致力將粵港澳大灣區打造成世界級灣區，是未來中國區域經濟的重要發展主引擎和技術變革的領頭羊。總部設於廣州的雅生活，相相可受惠於「粵港澳大灣區發展計劃」帶來的經濟快速增長及發展機遇。

雅生活的另一賣點是雙品牌戰略，截至2016年12月31日，「雅居樂物業」品牌價值約為30億元人民幣。2017年6月，集團收購了綠地物業並開始與綠地控股開展戰略聯盟。自此，集團將在兩大優秀品牌下開展業務。憑藉綠地控股於開發住宅物業及商用物業(尤其是高層寫字樓，如武漢綠地國際金融城)的市場優勢、聲譽及資源以及雅居樂物業於旅遊地產及大盤住宅物業管理的品牌知名度及豐富經驗，集團可將自身打造成商用及住宅物業管理的標桿品牌，這將進一步增強集團的品牌知名度及業務規模。

自1993年以來，集團承接了雅居樂集團開發的絕大部分物業，包括雅居樂集團開發的所有旅遊地產。

集團與綠地控股的合作為集團未來的業務增長打下了堅實的基礎，綠地控股同意在2018年1月1日至2022年12月31日期間，在法律許可的範圍內盡量聘請集團管理其開發的物業，每年建築面積至少7.0百萬平方米，綠地控股還將在為其每年開發的額外3.0百萬平方米建築面積的物業選擇未來物業管理服務供應商時給予集團優先權。此外，集團已同意與綠地控股在物業管理、社區增值服務、廣告、物業代理及房屋檢驗等業務領域展開合作，故雅生活的發展前景可期。

雅生活近年致力促進物業管理組合的進一步多元化，服務範圍已擴大至多種非住宅物業，包括購物廣場、寫字樓、超高層樓宇、多用途綜合體和酒店。除傳統物業管理服務外，集團還為大小業主提供多種一站式增值服務。多元化的物業類型和服務不僅有助於提升管理物業的住戶滿意度和品牌忠實度，同時亦提升了抗風險能力，以應對不同業務周期。

多元化的經營服務有助於提升客戶的滿意度和忠誠度以及提升雅生活的盈利能力。根據中指院報告，2016年，以多種經營服務所得收入計，雅生活在物業服務百強企業中名列第六位，在華南地區物業服務百強企業中名列第二名。

優質服務和業內廣泛認可使得雅生活能夠收取高於行業平均水平的物業管理費並能夠維持較高的續約率。在2016年雅生活的住宅物業的平均物業管理費約為人民幣2.94元/平方米/月，而根據中指院報告，2016年城市住宅物業的行業平均物業管理費為人民幣2.31元/平方米/月。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)