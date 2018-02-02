航基股份(00357-HK)獲39億元貸款建設機場項目

航基股份(00357-HK)公布，跟進2015年8月21日内容有關機場項目的公告，當中披露國家開發銀行發出一份關于金額約人民币80億元的長期項目貸款意向書，據此將向機場項目提供一筆為期20至30年的長期項目貸款。

于2018年2月1日，公司、母公司及貸款人(包括國家開發銀行、工商銀行海南分行及農業銀行海南分行)訂立貸款協議，據此貸款人同意按共同及個别基準向公司及母公司授出貸款，本金額為人民币78億元，為期20 年，僅可用于建設機場項目。

于2018年2月1日，公司與母公司訂立貸款分配協議，以訂明公司與母公司之間的貸款分配，據此公司同意獲分配人民币39億元(佔貸款的50%)及母公司同意獲分配人民币39億元(佔貸款的50%)。

此外，將透過特别決議案方式，將有關新H股發行事項及授予董事會處理及完成母公司認購事項、海南海航基礎認購事項及新H股發行事項的權限的股東決議案有效期進一步延長9個月(即由2018年3月26日起至2018年12月25日)。

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