〈財報〉Alphabet廣告營收穩定成長 但行銷費用沉重 Q4獲利遜於預期

谷歌母公司 Alphabet (GOOG-US) 週四公布，季度獲利遜於預期，係因其廣告營收雖然穩定成長，但遭為推廣其消費者工具、YouTube 影音 app 和雲端運算服務的費用增加而抵消，盤後一度挫逾 5%，爾後小幅拉回至 2.12% 跌幅，報 1142.90 美元。

雖然手機 app 廣告需求成長，維持了谷歌核心廣告事業成長，但谷歌一直積極維持市場主宰地位以及多元化營收，所以第四季費用大增 27% 至 247 億美元。

谷歌在重要運動賽事大買廣告行銷其新款 Pixel 2 智慧手機以及 YouTube 電視服務，還調降其他硬體價格，好讓網路搜尋與媒體串流設備能打入大眾居家設備，此外谷歌也持續快速增聘銷售單位的人手。

谷歌搜尋引擎在一些產品或服務上變成預設選項，例如蘋果的 iPhone 和 Mozilla 的 Firefox 瀏覽器，而這些所需要支付的費用占營收的比例也越來越高。

Alphabet 財務長 Ruth Porat 表示，行銷費用和合作夥伴費用適逢假期上升，但接下來的季度就會穩定了。

谷歌執行長 Sundar Pichai 表示，投資都有了回報，雲端運算的季度營收達 10 億美元，谷歌的辦公室軟體套裝 G Suite 兩年內顧客人數就倍增至 400 萬人。

根據 Thomson Reuters I/B/E/S，第四季營收上升 24% 至 323 億美元，高於分析師平均估計的 319 億美元。調整後季度獲利 68 億美元，或每股 9.70 美元，低於估計的 70 億美元或每股 10 美元。

該獲利數據不含 99 億美元的稅務費用，因為 Alphabet 與其他美國大公司一樣，也因為川普稅改而在第四季認列大筆一次性費用。

川普稅改讓企業更能匯回海外獲利，Porat 表示 Alphabet 會「適度增加」86 億美元在股票買回行動。

全球智慧手機使用率不斷攀升，已經成社交媒體公司 Facebook(臉書) (FB-US) 和谷歌的金礦山，研究公司 EMarketer 估計，臉書和谷歌兩者合併占行動廣告營收近 60%。

谷歌銷售其搜尋引擎、YouTube 和第三方網站與 app 網絡上的廣告空間。

谷歌的運算演練法在呈現行動廣告時更有效率，這可讓顧客好好看完廣告，導入 app 或者拜訪廣告介紹的網站。

靠著廣告帶領，Alphabet 全年營收 1109 億美元，較 2016 年上升 23%，且也是首次破 1000 億美元。獲利下降 35% 至 126 億美元，係因稅務費用以及去年夏季一筆特殊費用 27 億美元歐盟反拖拉斯罰款 (仍在上訴中)。

MoffettNathanson 分析師 Michael Nathanson 表示，「該公司營收持續強勁成長，且有無數商機可推動未來成長，這是股市關鍵。」

Alphabet 試圖透過新事業維持營收成長，目前正試驗 Waymo 自駕計程車和 Verily 授權醫療技術。

2017 年谷歌的非廣告營收合併 Verily 和其他 Alphabet 公司的營收共 155 億美元，約占營收總額的 14%，2016 年該營收為 109 億美元，占營收總額 12%。

Alphabet 週四宣布，資深董事會成員 John Hennessy 接任 Eric Schmidt 成為執行長，但 Eric Schmidt 仍保留董事資格且為公司科技顧問。