保護用戶安全 Google去年大砍70萬個安卓惡意應用程式

Google 於 30 日發文表示，為了保護使用者以及用戶的設備，公司去年透過新的檢查技術，在 Google Play 商城移除 70 萬個違反公司政策規定的應用程式，比 2016 年移除的數量多出 70%。

Google 在去年將所有惡意軟體掃描和檢查技術納入「Google Play 安全防護」旗下，Android 操作系統將自動掃描安裝的應用程式，檢查是否有不合適的內容。公司表示，在新的掃描科技支援下，系統可以大規模的辨識屢犯者和惡意開發者，在去年，共有 10 萬個惡意開發者被停權。

Google Play 安全防護 (圖: 官網)

通過新的機器學習技術，谷歌發現濫用行為的能力有顯著改善，濫用行為包含假冒、不適當的內容或惡意軟體，有高達 99% 的惡意軟體，在於 Google Play 商城上架前，就已被阻擋。

惡意應用程式主要類別為以下：

冒充熱門應用程式

試圖冒充熱門應用程式，以欺騙使用者為最常見的違規行為，熱門的應用程式，會獲得很大的關鍵字搜尋量，所以這些違規者嘗試透過關鍵字搜尋，騙用戶下載其應用程式，在 2017 年，Google 下架了 25 萬個假冒應用軟體。

不適當的內容

Google 不允許應用程式包含或宣傳不當內容，如色情、極端暴力、仇恨和非法活動。 更加精進的機器學習模型，對大量應用程式上架申請進行篩選，並對有違規可能性的應用程式進行標記，幫助人們審查者，可更有效地檢測有問題的應用程式，透過這種檢查方式，去年有數十萬個內含不適當內容的應用程式被刪除。

潛在的有害應用程式 (PHA)

PHA 為一種惡意軟體，可能會危害設備或對使用者不利，例如，透過簡訊進行 SMS 欺詐、充當木馬或釣魚用戶訊息的應用程式，雖然數量不多，但 PHA 會對 Android 用戶構成威脅，谷歌因此投入大量時間與金錢，確保這些有害程式不會出現在 Google Play 商城上。