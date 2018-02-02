〈財報〉阿里巴巴營業利潤下滑 股價大跌市值蒸發近30億美元

中國電商巨擘阿里巴巴 1 日公佈 2018 財年第 3 季 (去年第 4 季) 財報，整體營收高於華爾街預期，但在營業利潤下滑的狀況下，在公佈財報後，股價下滑近 5.94%，市值蒸發約 300 億美元，為 2016 年 9 月以來最大的跌幅。

阿里巴巴股價在公佈財報後大跌

阿里巴巴 FY18Q3 的營收為 127.61 億美元，高於華爾街 28 位分析師平均預期的 126.8 億美元，公司並同時提升未來一年營收成長預期至 55%-56%(原先為 53%)，但營業利潤從上一年同期 39% 下滑至 31%，因此造成股價在財報公佈後大跌。

阿里巴巴 2018 財年第 3 季主要財報數字

阿里巴巴 (BABA-US)2018 財年度第 3 季主要的財報數字為下：

2017 年 9 月至 12 月營收為 127.61 億美元，年增 56%。

2017 年 1 月至 9 月營收為 289.46 億美元，年增 57%。

2017 年 9 月至 12 月 Non-GAAP 淨利為 41.51 億美元，年增 20%。

2017 年 1 月至 9 月 Non-GAAP 淨利為 106.23 億美元，年增 46%。

2017 年 9 月至 12 月 GAAP 每股盈餘 1.41 美元，Non-GAAP 每股盈餘 1.63 美元。

2017 年 1 月至 9 月 GAAP 每股盈餘 3.33 美元，Non-GAAP 每股盈餘 4.17 美元。

核心電商業務如淘寶、天貓、新零售、國際投資與賭城投資，營收為人 112.57 億美元，年增 57%。雲端服務業務，在付費用戶成長下，以及產品附加價格提升下，營收 5.53 億美元，年增 104%。

數位媒體業務，例如優酷的原創內容製作，營收為 8.32 億美元，年增 33%。創新舉措與其他業務，包含 AI 智慧型語音助理與天貓精靈等，營收為 1.19 億美元，年下滑 9%。

此外，阿里巴巴表示，將收購螞蟻金服 33% 股份，預幫助螞蟻金服首次公開募股 (IPO) 過程可更順利，雙方將不會有現金交易，但螞蟻金融將不用再支付阿里巴巴權利金，上一個財年，這一塊的金額高達 3 億美元。