點燃歐元衰落的火藥桶：義大利大選

義大利將於 2018 年 3 月迎來大選，這是此前進展不順的德國大選組閣事件之後，歐元區政局所將面臨的又一困擾。若義大利脫歐，影響力將遠比英國脫歐大得多，這可能會成為歐元走向衰落的標誌。

義大利前總理 (前任義大利部長會議主席)Silvio Berlusconi。(圖：AFP)

滙通網 24 日報導，隨著 義大利 選舉臨近， 義大利前總理貝盧斯科尼 (Silvio Berlusconi) 再次成為關注的焦點。此前，貝盧斯科尼支持的中右翼聯盟在地方選舉中獲得勝利。中右翼聯盟由貝盧斯科尼領導的 義大利 力量黨、右翼政黨北方聯盟和 義大利 兄弟黨組成。儘管貝盧斯科尼並不是贏得選舉的候選人，但他成功地把幾個爭吵不休的中右翼和右翼政黨聯合起來，並在選舉中獲勝。

義大利北方聯盟政黨領袖 Matteo Salvini。(圖：AFP)

金融專欄作家 Tom Luongo 撰文表示，北方聯盟政黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）在民粹主義的路線上越走越遠，宣稱自己是像川普一樣的變革者，同時嚴厲指責歐盟的移民政策。

義大利部長會議主席 Paolo Gentolini。(圖片取材自維基百科)

另一方面， 義大利 最激進的五星運動黨在民調中以 26%-30% 處於領先優勢。其它政黨，包括現任總理（Paolo Gentolini）所在的民主黨都無法接近。實際上，民主黨的支持率正跌破 20%。

據稱，只有 30% 的人支持離開歐盟。Tom Luongo 表示，當時英國脫歐據稱會失敗；而希拉蕊在競選美國總統當天據稱有 98.5% 的可能性獲勝。（匯通網註：從結果來看，英國脫歐公投和美國大選都向著預期結果的反向進行了，即英國選擇了脫歐，而美國人民也拋棄了希拉蕊成為他們的總統。）

因此，儘管義大利對國會構成的新規幾乎保證會是一個少數派政府，仍有組建大聯盟的可能性，就像德國總理梅克爾和最大的反對黨領袖舒爾茨正試圖讓德國選民接受一個聯合的大政府的一樣。

但對於貝盧斯科尼和民主黨來說，如果這是他們的計劃，問題在於貝盧斯科尼在這次選舉中越來越像他們為摸清對手實力而推出的掩護性候選人。

薩爾維尼：歐元是對人類的犯罪

義大利北方聯盟黨首薩爾維尼在競選中表示，英國脫歐應該成為義大利的榜樣。他在演講中指責歐元是「對人類的犯罪」。

義大利北方聯盟政黨 Matteo Salvini。(圖：AFP)

「 我相信， 18 個經濟體使用同一種貨幣，每個經濟體各有各的不同，這在長期來說是行不通的。但數據比什麽都重要，自歐元推出以來，義大利的債務已經增長 9000 億歐元。這一實驗已經失敗了，我們在這條路上不應該再走下去了。 」

Tom Luongo 表示， 「 他是正確的。但現實是，截至目前，退出歐元不是政治上可以獲勝的話題。每個人都在遠離這個話題，而同時每個人都知道這對義大利最有利的。 」

讓我們假設貝盧斯科尼和薩爾維尼以 40% 的選票獲得最終的勝利，而五星運動黨獲得 30% 的選票，剩下的選票在民主黨和其它小黨派之間分攤。隨著議會中代表規則的變化，貝盧斯科尼可能會很輕鬆的與民主黨達成協議，組建一個向歐盟示好的大聯盟。但是，薩爾維尼最終仍將是 義大利總理。

不管北方聯盟在成為國家黨的路上能走多遠，相比五星運動推舉的 義大利 總理候選人迪馬約 (Luigi Di Maio)，直接支持薩爾維尼的人數比重要小得多。因此，儘管貝盧斯科尼的最佳策略，從政治上來說，它仍帶來一個弱勢的 義大利 政府，或許這才是重點。

區別在於，五星運動黨能發出足夠強大的聲音，在與德國的任何債務減免談判中支持薩爾瓦尼。德國選擇黨 (AfD) 只獲得 13.5% 的選票，但他們成為德國聯邦議院第一大反對黨。五星運動黨是 義大利 選舉中的領跑者，明顯正受到首先忠誠於歐盟其次才是 義大利 的政治家的擠壓。

如果走向人民的這扇大門對薩爾維尼打開，並讓 義大利 啟動脫歐，他能做的就是激發 2015 年希臘的待遇。

義大利 債務高企

如果德國試圖像之前對待希臘總理齊普拉斯那樣採取強硬立場，這在 義大利 可能行不通。

Tom Luongo 認為，如果薩爾維尼成為 義大利 總理，他將面臨和希臘相同的局面。但他會得到五星運動黨的支持。因此，他不會像齊普拉斯背叛希臘一樣背叛 義大利 。實際上，對薩爾維尼來說阻力最小的路是叫板歐盟，允許陷入困境的 義大利 銀行倒閉。這就將處理這一問題的決定權再次拋給歐盟。

「 薩爾維尼是對的， 義大利 債務占其 GDP 的 134%。多數義大利銀行的不良貸款超過 40%。 」 義大利 的銀行系統已窮途末路。 歐洲央行作為唯一的實際購買者，近一年來一直在支撐 義大利 主權債價格。如果薩爾維尼和貝盧斯科尼繼續在退休、稅收和支出等問題上存在分歧，市場將繼續拋售 義大利 債務。

Tom Luongo 表示，讓我們不要忘記，美國聯準會將迫使歐洲央行結束其債券購買計劃，並允許利率上升。因此，如果 義大利 的債務情況岌岌可危，發生另一次危機，薩爾維尼將處於非常有利的談判地位。為什麽？因為古語道， 「 你欠銀行 1000 美元是你的問題，但當你欠銀行 2 兆美元，這就是銀行的問題。 」

人們之所以持有 義大利 債務的唯一原因是歐洲央行一直在買進 義大利 債務。但是在過去兩年，所有其他人都在向歐洲央行拋售 義大利 債券。

三駕馬車將受挫

因此，除非有政治意願將歐洲所有的債務都合並在一起，這一問題正好落在歐洲央行及德國央行面前。三駕馬車，IMF、歐洲央行和歐盟委員會將決定直接對其進行救助還是將 義大利 踢出歐元區。

Tom Luongo 表示，「我懷疑梅克爾和自由民主黨談崩的部分原因在於，自由民主黨黨魁 Christian Lidner 贊成將 義大利 這樣的國家踢出歐元區。」儘管梅克爾採取強硬立場，但最終將歐盟的統一置於一切之上。德國前財長朔伊布勒曾威脅讓希臘退出歐盟，希臘總理齊普拉斯屈服了。因為他沒有做好準備為了希臘的最大利益付出政治代價。那麽薩爾維尼和貝盧斯科尼準備好了嗎？

目前市場認為他們還沒有。報刊頭條充斥著義大利所有政黨都不敢碰觸 義大利 脫歐的問題。這是真的嗎？還是只是為了獲得選票的伎倆？對於五星運動黨來說是後者。

Tom Luongo 指出，多數 義大利 人支持從根本上對歐盟持懷疑態度的政黨。如果薩爾維尼最終獲勝，他將利用其與貝盧斯科尼的聯盟將北方聯盟提升至 20% 以上，然後與五星運動黨建立聯合政府。最終，無論誰掌權，在重大的銀行及主權債危機面前，作出脫歐的主張都不難。把德國看成惡人容易，到那時，歐盟將迎接對其權威的第一次真正挑戰。