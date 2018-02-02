傳谷歌母公司與Aramco商討在沙烏地阿拉伯建立合資技術中心

摘要：據《華爾街日報》獨家報導，谷歌母公司 Alphabet 正與沙烏地阿拉伯 Aramco 商談成立合資公司，聯手在沙烏地阿拉伯境內興建由數據中心組成的大型技術中心，最終可能在沙烏地阿拉伯證交所上市。有分析稱，消息披露與沙烏地阿拉伯阿美今年上市時點巧妙重合，或參與提振後者估值。

谷歌母公司 Alphabet 將在周四美股盤後公布 2017 年第四季財報。此時傳出有關新業務的重要消息，不僅令其股價在日內止跌反彈，還可以為財報造勢，助其早日邁過 1 兆美元市值大關。

據《華爾街日報》獨家援引知情人士稱，Alphabet 正與沙烏地阿拉伯 Aramco 商談成立合資公司，聯手在沙烏地阿拉伯境內興建由數據中心組成的大型技術中心。不過該中心的規模、服務對象及合資公司控股比例均未確定，最終可能規模大到可以在沙烏地阿拉伯證交所上市，Alphabet 首席執行官 Larry Page 與沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼都參與或支持了長達幾個月的談判。

知情人士還透露，全球雲端運算領域的領軍企業亞馬遜可能很快也會簽署一份價值 10 億美元的協議，得以在沙烏地阿拉伯國內興建三個數據中心，這一協議或由沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼在今年早期訪美時宣布。此外，亞馬遜計劃在巴林建立數據中心，微軟今年也將在南非開設兩個數據中心，此前三個科技巨頭都對在中東、非洲和部分亞洲地區營運數據中心持保留態度，主要擔憂是對客戶數據隱私的保護。

分析指出，成立合資公司以拓展科技業務，對 Alphabet 和沙烏地阿拉伯 Aramco 都有好處。谷歌可以贏得更多石油行業的客戶，藉此追趕亞馬遜和微軟在商用雲端運算及儲存領域的競爭優勢。沙烏地阿拉伯 Aramco 則能實現業務多元化轉型，幫助沙烏地阿拉伯王儲實現「2030 願景」的經濟引擎向科技行業轉向。

CNBC 等多家財經媒體均發現，與谷歌合資建立技術中心的新聞發布於沙烏地阿拉伯 Aramco IPO 上市前夕。沙烏地阿拉伯 Aramco CEO Amin Nasser 在達沃斯論壇表示，公司在 2018 下半年 IPO 的相關事宜已全部準備就緒，就差沙烏地阿拉伯政府對某個海外上市交易所點頭同意了。

雖然未知這一技術中心的動議與 IPO 上市有何關聯，但若在沙烏地阿拉伯 Aramco 上市前簽署協議，可能有助於提高其上市估值。《華爾街日報》分析稱，鑒於科技領域的巨幅增長潛力，投資者通常願對有科技成分的企業青睞有佳。沙烏地阿拉伯王儲曾認為沙烏地阿拉伯阿美估值應有 2 兆美元，但一直備受業內質疑。

不論技術中心的建立是否為了抬高 IPO 估值，沙烏地阿拉伯 Aramco 作為傳統能源巨頭都需要科技的助力。中東公共政策諮詢機構 MENA Catalysts 首席執行官、曾任谷歌海灣政府關係事務主管的 Sam Blatteis 表示，科技正在重塑石油行業的格局，已成為創新、競爭力和生產率增長最重要的驅動力。

截止美股午盤，谷歌母公司 Alphabet 股價止跌反彈，由盤初跌 0.39% 轉漲，交投於 1182 美元，接近 1 月 29 日所創紀錄新高 1198 美元，市值接近 8170 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』