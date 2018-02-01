華為去年手機出貨1.53億支 台灣首家品牌體驗店落腳台北三創

華為智慧型手機去年全年出貨量達 1.53 億支，全球市占率突破 10%，穩居全球第三，華為技術台灣總代理訊崴總經理雍海今 (1) 日表示，看好今年持續穩健成長，預估全年營收將突破千億美元；台灣策略將朝在地化、有溫度，消費者喜愛的高階品牌方向努力，台灣首家品牌體驗店落腳台北三創，持續深耕台灣市場。

雍海表示，HUAWEI 相信唯有聚焦使用者需求才能打造出更出眾的產品，也希望能夠通過使用者熟悉、喜愛的行銷方式來進行溝通，根據 Interbrand 近期發佈《2017 年全球最佳品牌》排名顯示，HUAWEI 名列第 70 名，品牌價值較去年提高 14%；全球品牌知名度由 2016 年 81% 提升至 2017 年 85%；且以排名第 49 名再次入選 BrandZ 全球最具價值品牌百強。

華為引進筆電進軍台灣市場。(圖：華為提供)

雍海指出，很高興看到 HUAWEI 品牌受到全球越來越多消費者的認可與喜愛，台灣將在今年第 1 季成立 HUAWEI 品牌體驗店，與消費者更密切的溝通，他坦言，雖然華為在台灣市場的市占創新高，但還不是太亮眼，目前在台灣主打 Mate 10 系列旗艦機，未來除將擴大產品線，同時將引進更多平板和其他產品。

雍海表示，除了首家品牌體驗店開幕之外，將與 3C 夥伴合作成立電商團隊，另外，花粉俱樂部也預計本周在台灣登場，今年將鎖定產品、品牌、體驗、通路、業務、社群等 6 大重點經營台灣市場。

HUAWEI Mate 10 Pro 銀鑽灰。(圖：華為提供)

華為今日在台推出 HUAWEI Mate 10 Pro 銀鑽灰、PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 10，及 HUAWEI MediaPad M3 Lite、智慧型手環 HUAWEI TalkBand B3 Lite、具獨立 GPS 的時尚運動穿戴 HUAWEI Band 2 Pro、HUAWEI MateBook X，期望今年能滿足消費者全方位需求，建設台灣在地化、有溫度，消費者喜愛的高階品牌。