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華為去年手機出貨1.53億支 台灣首家品牌體驗店落腳台北三創

華為技術台灣總代理訊崴總經理雍海發表深耕台灣市場策略。(圖：華為提供)
華為技術台灣總代理訊崴總經理雍海發表深耕台灣市場策略。(圖：華為提供)

華為智慧型手機去年全年出貨量達 1.53 億支，全球市占率突破 10%，穩居全球第三，華為技術台灣總代理訊崴總經理雍海今 (1) 日表示，看好今年持續穩健成長，預估全年營收將突破千億美元；台灣策略將朝在地化、有溫度，消費者喜愛的高階品牌方向努力，台灣首家品牌體驗店落腳台北三創，持續深耕台灣市場。

雍海表示，HUAWEI 相信唯有聚焦使用者需求才能打造出更出眾的產品，也希望能夠通過使用者熟悉、喜愛的行銷方式來進行溝通，根據 Interbrand 近期發佈《2017 年全球最佳品牌》排名顯示，HUAWEI 名列第 70 名，品牌價值較去年提高 14%；全球品牌知名度由 2016 年 81% 提升至 2017 年 85%；且以排名第 49 名再次入選 BrandZ 全球最具價值品牌百強。

華為引進筆電進軍台灣市場。(圖：華為提供)
華為引進筆電進軍台灣市場。(圖：華為提供)

雍海指出，很高興看到 HUAWEI 品牌受到全球越來越多消費者的認可與喜愛，台灣將在今年第 1 季成立 HUAWEI 品牌體驗店，與消費者更密切的溝通，他坦言，雖然華為在台灣市場的市占創新高，但還不是太亮眼，目前在台灣主打 Mate 10 系列旗艦機，未來除將擴大產品線，同時將引進更多平板和其他產品。

雍海表示，除了首家品牌體驗店開幕之外，將與 3C 夥伴合作成立電商團隊，另外，花粉俱樂部也預計本周在台灣登場，今年將鎖定產品、品牌、體驗、通路、業務、社群等 6 大重點經營台灣市場。

HUAWEI Mate 10 Pro銀鑽灰。(圖：華為提供)
HUAWEI Mate 10 Pro 銀鑽灰。(圖：華為提供)

華為今日在台推出 HUAWEI Mate 10 Pro 銀鑽灰、PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 10，及 HUAWEI MediaPad M3 Lite、智慧型手環 HUAWEI TalkBand B3 Lite、具獨立 GPS 的時尚運動穿戴 HUAWEI Band 2 Pro、HUAWEI MateBook X，期望今年能滿足消費者全方位需求，建設台灣在地化、有溫度，消費者喜愛的高階品牌。

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