索羅斯：川普危害世界 臉書谷歌像賭場 比特幣靠獨裁政權撐著…

87 歲的金融巨鱷索羅斯向來是民主黨總統候選人希拉蕊的支持者，今年他出席世界經濟論壇，再次表達強烈利場，砲轟川普引發北韓與美國核戰的風險，也認為川普會因反對聲浪而無法連任或甚至提早下台。

「我認為川普政府是世界的危害，但我想這只是暫時現象，2020 年或更早之前 (川普之亂) 就會消失。」

索羅斯表示，他的開放社會基金會 (Open Society Foundations) 花費半數以上預算在「接近家的地方」，而不在開發中國家，以捍衛民主。雖然他表示機構的力量可避免川普得逞，但核戰和氣候變遷對文明的威脅性更大。

索羅斯在世界經濟論壇中尚有其他談話重點，以下摘要：

臉書和谷歌

索羅斯將社交媒體和谷歌比喻成會令人成癮的賭場，批評其服務目的就是令人上癮，但這些公司主宰的「網路效應」並不持久，臉書三年不到的時間就會耗盡大眾的網路力量。

截止至 9 月底的資料，索羅斯的家庭辦公室在臉書與谷歌均有小量持股，但他仍批評社交媒體組織濫用他們所控制的數據，稱他們是社會的「威脅」，需要政府嚴加監管。

「他們幾乎壟斷的事實迫使他們必須成公共事業，必須受更嚴格的規範，以保護競爭、創新以及公平公開的進入市場途徑。」

臉書和谷歌發言人均不願做回應。

比特幣

加密貨幣是一個泡沫，沒有穩定的價值儲備，但因為獲得世界上一些獨裁政權的使用，加密貨幣不會崩盤。「只要有獨裁政權使用，事情就會大不同，因為這些國家的統治者會利用比特幣打造海外金庫。」

但他看好比特幣背後的區塊鍊技術，指出他的開放社會基金會正使用類似技術來幫助移民與家人溝通，並維護其資金安全。

歐盟

索羅斯提到民族主義的興起，尤其在歐盟內更為明顯，如果要重新獲得支撐，就必須要「徹底改造」，歐盟不該沿著歐元區創造核心歐洲，另外他希望英國不要脫歐。

去年預言

索羅斯去年在達沃斯論壇上也看衰川普，但結果卻非如此；他當時也預期股市漲勢就快要到頭，但之後 S&P 500 指數卻上升了近 30%；他說中國恐怕無法維持成長率，中國恐怕未來兩年也無法成功扭轉成長模式，但結果中國持續加速成長，甚至當局還要打壓過度貸款。