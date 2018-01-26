大亂鬥！沃爾瑪、蘋果、谷歌 搶亞馬遜電子書讀者

電商巨擘亞馬遜統領電子書與有聲書的市場，但近日面臨多方挑戰，Walmart 公佈將與日本電商樂天合作，在今年稍晚推出電子書與有聲書的產品，而谷歌表示，將開始在 Google Play 販售有聲書，蘋果則是重新設計 Books 應用程式。

亞馬遜市占率

根據書籍市場數據網站 AuthorEarnings.com 的資料，在 2016 年時，美國共賣出 8 億本紙本書籍，其中 38% 是透過亞馬遜販售，而賣出的 4 億本電子書，有 75% 來自亞馬遜，至於有聲書部份，售出 5000 萬本，亞馬遜擁有高達 95% 的市占。

Walmart 與日本樂天集團

沃爾瑪 (WMT-US) 希望透過與樂天的合作，可更有效的與亞馬遜競爭，樂天的電子書事業體為 Kobo，提供約 600 萬本電子書商品，以及來自不同出版商的有聲書，沃爾瑪的消費者在今年稍晚，將可透過雙方的共同應用程式購買商品，同時 Kobo 的電子書閱讀器，今年也將在沃爾瑪上架。

Kobo 電子書閱讀器 (圖片來源: wikipedia)

沃爾瑪並沒有提供更確切的上線時間以及商品價格，Kobo 在美國則是已開始透過自家網站販售 Kobo 電子書閱讀器 Kobo Aura，價格為 119.99 美元至 279.99 美元。

Google

Google(Googl-US) 也同樣希望從亞馬遜手中搶走讀者，公司於本週宣布，將在 Google Play 販賣有聲書，許多熱銷書的價格在 10 美元以下，消費者將可在 45 個國家購買此項服務，有 9 種不同的語言可選擇，同時購買者，可免費與至多 5 人分享購買的有聲書。

谷歌的有聲書與 Google Home 與 Google Assistant 相容 (圖片來源: Google)

Apple

根據《彭博》25 日報導，蘋果 (AAPL-US) 重新設計他們的閱讀應用程式 iBooks，將在電子書領域與亞馬遜競爭，新版的 iBooks 將在幾個月後亮相，當中包含有聲書選項。