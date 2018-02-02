大幅上調油價預期 高盛稱原油市場再平衡或已實現

摘要：高盛稱，受需求增長、OPEC 較高減產執行率及委內瑞拉大幅減產等影響，過剩庫存快速消化。「市場很可能已經達到了再平衡。」他們將 3 個月原油均價預期大舉上調 21%，至 75 美元 / 桶。

OPEC 夢寐以求的事，在高盛看來已經實現了：「原油市場很有可能已經達到了再平衡。」

這家百年投行稱，受需求增長、較高的 OPEC 減產執行率以及委內瑞拉大幅減產等因素影響，市場過剩的庫存在去年下半年快速消化。這些因素將在 2018 年繼續發力。

高盛將油價預期大幅上調，至高於同行的水平，其對 3 個月、6 個月和 12 個月原油均價為 75 美元 / 桶、82.5 美元 / 桶、75 美元 / 桶。其中，3 個月期原油均價上調幅度達 21%。

相比之下，摩根大通給出的 2018 年原油均價預期為每桶 70 美元，美國銀行的預期是 64 美元。

高盛認為，庫存持續下降、未來可能出現的供應中斷，都將助推油價波動性走高。

鑒於庫存持續下降，高盛稱，上調油價預期反映出市場的期貨貼水 / 現貨升水（backwardation）程度加深，這將給投資者提供更高的收益。

庫存已經正常化了

去年，原油市場的庫存加速下降，至五年最低，主要是需求隨著全球經濟增長而持續強勁，OPEC 的減產執行率也高達 125%，非 OPEC 國家的檢修也高於預期。

高盛表示，他們追蹤的每一個指標（除 OPEC 之外）都指向了庫存已經回歸到正常水平，穩定在五年均值下方。

高盛預計，去年第四季，全球市場已經出現了原油短缺，缺口大約在 110 萬桶 / 日，全年不平衡規模為 70 萬桶 / 日。

在他們看來，OPEC 的市場過剩持續存在，主要是因為他們提出的標準。OPEC 秘書處在 1 月的報告中表示，OECD 庫存處於五年均值上方。考慮到政府數據發布數據存在三個月的滯後，這種差異可能持續到四月。

由於高油價有可能引發競爭對手增加產量，從而威脅到 OPEC 的長期財政收入，所以高盛依然預計 OPEC 會在未來數年加大產出。在 2018 年，OPEC 產量滯後增長很可能會被證明是有意的，因為他們的減產規模比較大，而且，油價或將處於足夠低的位置，能限制需求被破壞。

儘管價格更高，但需求依然強勁

全球經濟活動依然強勁，當前高盛衡量全球經濟的指標位於 2011 年以來的最高水平。根據可以獲得的原油數據，第第四季全球需求增長預計為 205 萬桶 / 日，全年為 173 萬桶 / 日。

他們認為，全球經濟增長的領頭羊已經從發達國家轉移到了新興經濟體。這樣一種轉變對原油需求增長提供了支持。高盛將 2018 年原油需求從 173 萬桶 / 日提高到了 186 萬桶 / 日。同時，他們預計 2019 年需求增長將為 160 萬桶 / 日。

鑒於強勁的需求增長預期，在美國、歐洲煉廠設備利用率依然較高，中國仍大量進口原油之際，高盛預計，煉油利潤還將提升。最近的利潤下降主要是煉廠運行水平過高，以及美國輕硫原油供應造成的，並不是需求疲軟了。

中國方面的原油需求也將非常重要。鑒於去年的強勁進口，高盛預計中國 2018 年的需求只會小幅下降。而且，中國今年將重建庫存，這會加速 OECD 國家的庫存下降。最重要的是，統計數據顯示，煉廠開工可能少報了，這意味著中國的實際需求水平要比市場預期的高。

風險：美國頁岩油增產

過去數周，美國原油鑽井機數量增加，未來可能進一步增加 100 台左右。因此，高盛預計美國原油產量增長今年將為 104 萬桶 / 日，明年為 98 萬桶 / 日。

不過他們同時強調，這也存在很高的不確定性。原因包括：

儘管油價走高，但現貨升水的程度、現有套保倉位、潛在的 OPEC 產量增加都將施壓生產商對油價的預期；高盛股票部門的分析師稱，去年生產商股價表現不佳，導致了企業行為的轉變，相比於產量增長，他們更關注企業降槓桿和股東回報。

此前不久，OPEC 和國際能源署（IEA）都預計，美國原油產量今年將增加。IEA 甚至預計，美國原油產量將出現「爆炸性」增長。

『新聞來源／華爾街見聞』