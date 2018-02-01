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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧02月01日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          天宇              新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     永捷     富邦美債7-10          點晶              謚源     百略                
南璋     樺晟     富邦美債20年          凱美              東林     強生                
勝昱     宏森     元大美債7-10          九豪              欣厚-KY  其祥-KY             
飛寶企業 晟楠     元大美債1-3          撼訊              友銓     德麥                
精確     寶得利   元大投資級公司債          沛波              達威     世坤                
宏易     華韡     元大中國債3-5          沛亨              松崗     冠好                
唐鋒     太普高   合世              英格爾            三圓     萬國通              
台蠟              易威              富驛-KY           雙喜     光明                
榮群              南璋                                力泰     聚紡                
天宇              勝昱                                理銘     興采                
新零售            飛寶企業                            雅茗-KY  泰茂                
力新              精確                                亞都     方土霖              
恩得利            宏易                                東凌-KY  至興                
李洲              唐鋒                                關中     萬在                
凱柏實業          台蠟                                隆中     長佳                
遠昇              榮群                                時報     瑞穎                
及成              天宇                                欣泰     唐鋒                
鑫龍騰            新零售                                       永純                
和進              力新                                         富喬                
耀勝              恩得利                                       致振                
倚強              李洲                                         韋僑                
鑫創              凱柏實業                                     威潤                
廣寰科            遠昇                                         唐榮                
點晶              及成                                         晉椿                
建舜電            鑫龍騰                                       世豐                
泰谷              和進                                         久陽                
典範              耀勝                                         尼克森              
長天              倚強                                         凌網                
益通              鑫創                                         恩得利              
振維              廣寰科                                       李洲                
鴻翊              點晶                                         凱柏實業            
迎輝              建舜電                                       港建                
欣厚-KY           泰谷                                         耀勝                
兆遠              典範                                         至寶電              
系統電            長天                                         廣寰科              
世紀              益通                                         點晶                
華容              昇達科                                       杭特                
建榮              能緹                                         幸康                
立衛              振維                                         迎輝                
天揚              鴻翊                                         重鳥鵬              
鈺創              迎輝                                         泓格                
合正              欣厚-KY                                      東林                
金利              兆遠                                         盈正                
寶聯通            系統電                                       亞電                
昇益              世紀                                         世紀                
凱鈺              華容                                         友銓                
德宏              建榮                                         立衛                
寬魚國際          立衛                                         慕康生醫            
合邦              天揚                                         達威                
萬旭              鈺創                                         昇益                
驊宏資            合正                                         凱鈺                
久正              金利                                         通泰                
上揚              寶聯通                                       三聯                
全譜              昇益                                         合邦                
易通展            凱鈺                                         業強                
元隆              德宏                                         九豪                
沛亨              寬魚國際                                     訊達                
九暘              合邦                                         撼訊                
凱碩              萬旭                                         順發                
全達              驊宏資                                       亞銳士              
奧斯特            久正                                         安碁                
福華              上揚                                         合晶                
保銳              全譜                                         海韻電              
常珵              易通展                                       晉泰                
立碁              元隆                                         上揚                
越峰              沛亨                                         全譜                
士開              九暘                                         松崗                
志嘉              凱碩                                         易通展              
富裔              全達                                         迅德                
燦星旅            奧斯特                                       倉和                
富驛-KY           福華                                         光菱                
劍湖山            保銳                                         星雲                
德記              常珵                                         保銳                
泰偉              立碁                                         三圓                
華義              越峰                                         士開                
得利影            士開                                         雙喜                
鼎創達            志嘉                                         力泰                
花王              富裔                                         理銘                
邦泰              燦星旅                                       富裔                
                  富驛-KY                                      中連貨              
                  劍湖山                                       安心                
                  德記                                         燦星旅              
                  泰偉                                         高野                
                  華義                                         老爺知              
                  得利影                                       滿心                
                  時報                                         德記                
                  鼎創達                                       誠品生活            
                  花王                                         泰偉                
                  邦泰                                         得利影              
                                                               橘子                
                                                               時報                
                                                               耀億                
                                                               旭然                
                                                               鼎創達              
                                                               捷必勝-KY            
                                                               明揚                
                                                               霹靂                
                                                               欣泰
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