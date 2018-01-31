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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧01月31日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          天宇              新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     永捷     富邦美債7-10          凱美              謚源     百略                
南璋     樺晟     富邦美債20年          九豪              東林     其祥-KY             
勝昱     宏森     元大美債7-10          撼訊              欣厚-KY  德麥                
飛寶企業 晟楠     合世              沛波              友銓     中華食              
精確     寶得利   易威              沛亨              達威     世坤                
宏易     華韡     南璋              英格爾            松崗     冠好                
唐鋒     撼訊     勝昱              富驛-KY           三圓     萬國通              
台蠟     太普高   飛寶企業                            雙喜     光明                
榮群              精確                                力泰     聚紡                
天宇              宏易                                理銘     興采                
新零售            唐鋒                                雅茗-KY  泰茂                
力新              台蠟                                亞都     方土霖              
恩得利            榮群                                東凌-KY  至興                
李洲              天宇                                關中     萬在                
凱柏實業          新零售                              隆中     長佳                
遠昇              力新                                時報     瑞穎                
及成              恩得利                              欣泰     唐鋒                
鑫龍騰            李洲                                         永純                
和進              凱柏實業                                     富喬                
耀勝              遠昇                                         致振                
倚強              及成                                         韋僑                
鑫創              鑫龍騰                                       威潤                
廣寰科            和進                                         唐榮                
點晶              耀勝                                         晉椿                
建舜電            倚強                                         世豐                
泰谷              鑫創                                         久陽                
典範              廣寰科                                       尼克森              
長天              點晶                                         凌網                
益通              建舜電                                       恩得利              
振維              泰谷                                         李洲                
鴻翊              典範                                         凱柏實業            
迎輝              長天                                         港建                
欣厚-KY           益通                                         耀勝                
兆遠              昇達科                                       至寶電              
系統電            振維                                         廣寰科              
世紀              鴻翊                                         點晶                
華容              迎輝                                         杭特                
建榮              欣厚-KY                                      幸康                
立衛              兆遠                                         迎輝                
天揚              系統電                                       重鳥鵬              
鈺創              世紀                                         泓格                
合正              華容                                         東林                
金利              建榮                                         盈正                
寶聯通            立衛                                         亞電                
昇益              天揚                                         晶達                
凱鈺              鈺創                                         世紀                
德宏              合正                                         友銓                
寬魚國際          金利                                         立衛                
合邦              寶聯通                                       慕康生醫            
萬旭              昇益                                         達威                
驊宏資            凱鈺                                         昇益                
久正              德宏                                         凱鈺                
上揚              寬魚國際                                     通泰                
全譜              合邦                                         三聯                
易通展            萬旭                                         合邦                
元隆              驊宏資                                       業強                
沛亨              久正                                         九豪                
九暘              上揚                                         訊達                
凱碩              全譜                                         撼訊                
全達              易通展                                       順發                
奧斯特            元隆                                         亞銳士              
福華              沛亨                                         安碁                
保銳              九暘                                         合晶                
常珵              凱碩                                         海韻電              
立碁              全達                                         晉泰                
越峰              奧斯特                                       上揚                
士開              福華                                         全譜                
志嘉              保銳                                         松崗                
富裔              常珵                                         易通展              
燦星旅            立碁                                         迅德                
富驛-KY           越峰                                         倉和                
劍湖山            士開                                         光菱                
德記              志嘉                                         星雲                
泰偉              富裔                                         保銳                
華義              燦星旅                                       三圓                
得利影            富驛-KY                                      士開                
鼎創達            劍湖山                                       雙喜                
花王              德記                                         力泰                
邦泰              泰偉                                         理銘                
                  華義                                         富裔                
                  得利影                                       中連貨              
                  時報                                         安心                
                  鼎創達                                       燦星旅              
                  花王                                         高野                
                  邦泰                                         老爺知              
                                                               滿心                
                                                               德記                
                                                               誠品生活            
                                                               泰偉                
                                                               得利影              
                                                               橘子                
                                                               時報                
                                                               耀億                
                                                               旭然                
                                                               鼎創達              
                                                               捷必勝-KY            
                                                               明揚                
                                                               霹靂                
                                                               欣泰
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