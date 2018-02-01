特雷莎-梅會見劉強東 京東將售賣20億英鎊英國産品

2月1日下午消息，在英國首相特雷莎·梅訪華期間，京東集團與英國國際貿易部(DIT)簽署了未來2到3年將售賣20億英鎊英國産品的諒解備忘錄。在此次簽約之前，特雷莎·梅在英國駐華大使官邸與京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東進行了單獨會面。

劉強東向特雷莎·梅介紹道：“過去幾年間，京東已經成為中國消費者了解和購買英國優質商品的主要平台，在大力拓展知名品牌的同時，京東也在着力促進更多的中小企業品牌融入中國市場;此外，京東多年來始終重視零售技術的創新，未來將積極推動兩國間在零售技術上的交流與合作。“

特雷莎·梅對劉強東表示，京東在溝通英中兩國商品貿易上是一個非常好的平台，她非常希望京東能夠幫助更多的英國中小企業更快速地進入中國市場、融入中國文化。

目前，京東在售的英國産品超過9萬個種類，而過去兩年間來自英國的品牌和種類數量仍在以100%的速度增長;2017年，英國商品在京東平台的銷售金額同比增長同樣近100%，其中家居家紡和家具的銷售增幅最快，銷售金額分别達到上年同期的23.5倍和11.8倍。

在過去的兩個多月時間裡，先後來華訪問的加拿大總理特魯多和法國總統馬克龍均會在訪問期間與劉強東會面。截至目前，京東已經與近20個國家簽訂了戰略合作協議。

來源：新浪科技

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