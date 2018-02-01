楊金龍將升任央行總裁新台幣收29.207貶5.7分

中央銀行總裁彭淮南 2 月 25 日任期屆滿，行政院 1 日宣布將由副總裁楊金龍升任下屆央行總裁，但由於已在市場預期之中，新台幣兌美元波動不大，終場收在 29.207 元、貶值 5.7 分，台北外匯經紀公司成交量 7.95 億美元。

台股 1 日開高走高，終場上漲 56.46 點，收在 11160.25 點，成交金額新台幣 1209.3 億元，3 大法人在台股買超 11.42 億元，其中外資買超 13.78 億元。

國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元偏弱，其中韓元收貶在 1071.9 韓元兌 1 美元，日圓也回貶至 109 價位，來到 109.53 日圓兌 1 美元。

新台幣匯率方面，匯銀人士指出，新台幣兌美元 1 日以 29.16 元、貶值 1 分開出，隨後跟著台股走揚，新台幣也翻升，一度來到 29.122 元、升值 2.8 分，但在韓元及日圓等亞洲貨幣兌美元走弱下，新台幣後來也翻貶，拉回 29.208 元、貶值 5.8 分，終場收在 29.207 元、貶值 5.7 分。

至於央行總裁繼任人選確定，將由副總裁楊金龍出任，匯銀人士認為，由於已在市場預期之中，加上市場對楊金龍也熟悉，一般認為內部升任可望延續貨幣政策的連貫性及一致性，因此，對匯市影響中性看待。

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