Fed暗示3月升息台幣升貶互見高低價差4.8分

美國聯準會（Fed）雖維持利率不變，但表示今（2018）年通膨會升溫，市場預期美國可能在 3 月升息，亞洲主要貨幣包括韓元及日圓等兌美元偏弱，新台幣兌美元今（1）日早盤升貶互見，高低價差僅 4.8 分，目前在 29.15 元平盤上下震盪。

美國聯準會在 2018 年的首場決策會議決定利率按兵不動，但聯準會表示，他們預期今年通膨會升溫，外界認為這是釋出加速升息的信號，美股微幅上揚作收，道瓊工業指數漲 0.3%，收 26149.39 點。台股今日開盤漲 35.61 點，加權股價指數以 11139.4 點開出，目前上漲 90 餘點。

國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元則多偏弱，韓元來到 1070.55 韓元兌 1 美元，日圓回貶至 109 價位，目前來到 109.34 日圓兌 1 美元，而人民幣兌美元中間價來到 6.3045 元，較前一交易日中間價大升 294 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在亞洲主要貨幣韓元等兌美元走弱下，新台幣兌美元今日開盤小貶 1 分，以 29.16 元開出，隨後觸 29.178 元、貶值 2.8 分，但由於台股走揚，新台幣貶幅有限，隨後翻揚來到 29.13 元、升值 2 分，目前在 29.15 元平盤上下震盪。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』