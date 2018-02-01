電動機車規格戰沈榮津：必要時幫忙協商

台灣機車約有上千萬台，在改善空氣汙染的政策下，政府喊出 2035 年要全面推動電動機車上路，經濟部原先預計要在 1 月公布統一的換電系統標準，外界原來也都看好 Gogoro 的標準，沒料到機車大廠光陽半路殺出，也表示將提出自有換電標準。對此，經濟部長沈榮津今（1）日接受媒體訪問時表示，現在大概有兩個陣營，希望產業整合能加快腳步，必要時經濟部會跳下去幫忙協商，也會督促工業局盡快盤點出國際趨勢進度，再來定調系統。

全球正面臨電動化趨勢，為了加速推動電動車普及，經濟部工業局日前召集國內業者討論，希望協調出統一的產業標準，在台灣電動機車市占率有 8 成的 Gogoro 當時表達開放自家換電系統授權的意願，1 月初卻有變數，光陽宣布將提出第二套標準，讓原本敲定 1 月 18 日要召開的協調會議也因此延後舉行。

針對電動車規格戰，沈榮津表示，目前光陽還沒有提出新的版本，但是經濟部都會給予機會，希望提出後一個月可以協商。他提到，現在大概有兩個陣營，希望產業整合能加快腳步，若是一直糾纏無法整合，必要的話經濟部會跳下去幫忙協商。

對於工業局日前指出會盤電國際趨勢，詢問各個車廠的看法彙整後提出報告，沈榮津指出，現在時程還沒到，工業局要去了解趨勢與國際的標準後，再回頭來談國內的標準如何整合，目前先不要去定調。

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