機票價差最多120%解密訂票、訂房最佳時機

新的一年才剛開始，準備計畫一整年度的旅遊嗎？究竟要怎麼買機票、訂飯店，才可以找到 CP 值最高的組合？ Expedia 與 ARC 航空報告公司（ the Airlines Reporting Corporation ）發布「 2018 年航空旅行前景報告」，利用全球航班購票大數據分析最佳訂票時機，也根據網站訂房資料，找出最便宜的飯店優惠。

報告內容指出，若由亞洲出發飛往歐美國家，前 30 天是最佳訂票時機，容易找到最低的票價，但台灣飛往日、韓等熱門航點，則建議越早訂越便宜。至於選擇商務艙、頭等艙的旅客，周六、周日預訂機票，以及周五或周日出發較便宜，掌握這個小技巧，最高及最低支付票價差額高達 15% 至 120% 。

而飯店依照訂購數據分析，發現最便宜的預訂時間點是出發前 14 天內，最貴的反而是出發前 31 至 60 天，兩者價差竟高達 20% ，但也要注意越晚訂房，可以選擇的飯店跟房型也會受到限制。

因應接下來的春節假期，網站也整理出較便宜的旅遊目的地，前五名分別為澳門、香港、沖繩、沙巴、新加坡，提供旅客晚鳥搶訂的撿便宜機會。此外， Expedia 推出機加酒優惠，精選亞洲 10 大熱門旅遊城市，最低組合價萬元有找，出發時間涵蓋整個上半年度。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』