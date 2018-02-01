哈啦財經／楊金龍掌央行面臨的壓力挑戰比彭淮南還大？

中央銀行總裁彭淮南 2 月 25 日正式退休，將由副總裁楊金龍接任，外界對此人事也多給予肯定，主要是楊金龍為彭淮南一手提拔上來，預料可望「彭規楊隨」，只是從輔佐幕僚變成決策操盤者，楊金龍上任後，除要因應國內外政經情勢的變動，還有這波熱錢推升 新台幣 及可能啟動升息等問題，甚至還要承受外界拿他與彭淮南比較的壓力，一般認為，楊金龍上任後所要面對的壓力及挑戰只會比彭淮南更大更多。

其實在彭淮南表態不續任央行總裁後，總統蔡英文曾表示，「自己也不習慣央行總裁不姓彭」，也因此，楊金龍接任的呼聲也一直相當高，如今確認成為彭淮南接班人，不令人意外，主要楊金龍是彭淮南一手提拔，除是最重要左右的手，更是血統純正的「央行人」，更是最能貫徹彭淮南意志的人，因此，一般預期可望「彭規楊隨」。

外銀就指出，由內部人選升任央行總裁，代表央行貨幣政策持續性會更高，有助貨幣政策延續性，也可以無縫接軌，而目前學者及金融業界此人事案多持正面看法。

不過，相較彭淮南擔任央行總裁 20 年，帶領台灣經歷大大小小的風浪，包括 4 次金融危機、3 次政黨輪替、4 位總統及 15 任行政院長，並獲得全球「14」A 總裁頭銜，楊金龍接任後，相信其所要面對的挑戰及壓力只會比彭淮南更多不會更少。

首先要面對的就是這波熱錢湧入，推升新台幣的飆升。雖然這幾天新台升勢暫緩，目前在 29.15 元震盪，但新台幣升值的預期心理仍在，尤其在農曆年前甚至不排除挑戰「28」字頭，而這波新台幣的飆升已讓包括科技及壽險業面臨很大的匯損衝擊。

如今新台幣將挑戰彭淮南內任防線，如何守穩新台幣匯率，又不致再招來干預匯市的罵名，並避免再被美國列入匯率操縱國觀察名單，將是楊金龍上任後面臨的挑戰與考驗之一。

除了匯率問題之外，由於美國已進入升息循環及縮表，雖然美國聯準會才剛宣布維持利率不變，但也釋出美國通膨升溫，市場預期美國將會加快升息步伐，3 月將再升息，加上市場也預期今年各國央行貨幣政策也將逐漸緊縮，台灣也不例外，下半年有可能也會啟動升息，對民眾的生活影響層面大，包括房貸、學貸等利息負擔將會加重，這些也將是新任央行總裁楊金龍上任後很快會面臨的決策及挑戰。

不僅如此，過去央行被認決策過程不透明，甚至還有人批評彭淮南過去強勢、獨裁，去年央行就效法美國聯準會公布每季的理監事會議記錄。不過，也有人認為，央行掌管國家貨幣政策，匯率及利率對市場影響很大，擔任央行總裁多少要有抗壓性及魄力，才能承受各方批評，甚至政治力的介入，而楊金龍給外界的形象一向較為溫和保守，加上過去央行承擔的壓力都由彭淮南自己扛下，楊金龍接任後，要如何面對處理來自四面包方的壓力，會不會與彭淮南有所不同？也都將成為外界關注焦點。

當然，楊金龍面對的還不只這些，他還有另一大壓力與挑戰等著，那就是來自於彭淮南的壓力，主要是彭淮南在任 20 年，政績有目共睹，即便大家對他評價有褒有貶，他仍獲得全球唯一「14A」總裁，卸任前還交出「台灣從美國外匯操縱國觀察名單中去除」的漂亮成績單，近日更獲得榮獲 2018 年 Central Banking Publications（CBP 中央銀行業務出版社）終身成就獎，目前全球僅 5 位獲獎，也因此，楊金龍上任後能否擺脫「彭淮南光環」？走出自己的央行總裁風格、創造自己的時代？相信對他來說絕對是另一項壓力及挑戰，而這也是過去彭淮南所沒面臨過的壓力及挑戰。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』