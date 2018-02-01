【港股午評】假希望 真回吐 只說聲無奈

港股在2月份首個交易日給予投資者假希望。大市今早先高開再升幅擴大，成功收復33000點，可惜快樂的時間果然過得特別快，之後便掉頭向下，失守32800點。午後大市是否可以收復失地？已經連續兩日跌碎眼鏡，不想在農曆新年前再花錢買眼鏡。所以不預測午後大市是否可以收復失地，同時建議投資者今日不要太進取，免得讓自己感到不快。

恆生指數中午收市報32743點，跌143點；國企指數中午收市報13533點，跌28點，成交額為904.01億元。

今日走勢確實是意想不到。保險股今早紛紛向下，日前表現理想的友邦(01299-HK)跌幅達2.2%，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股半日跌1.7%。三隻藍籌保險股合共拖低大市94點。為何保險股表現如此失色，特別是在日前才轉勢的友邦，今早再次受到沽壓？想不通。至於是否要暫時避開保險股？至少內險股的故事仍未完結，投資者無需太早下結論。

澳門娛樂及消費股今早表現疲弱，由於澳門會在午後公布1月份賭收數據，難道投資者已預期1月份賭收不理想？相信機會不大。反而投資者仍在擔心永利澳門(01128-HK)控股股東史提芬‧永利的個人事宜，所以借勢沽貨。不過就算午後公布的數據較預期理想，今日相關股份亦未必可以收復失地，建議投資者忍忍手為佳。

內銀及內房股反而逆市跑出，其中工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股升近1.9%，龍湖地產(00960-HK)更曾創下新高，不過在昨日早上宣布發可換股債券集資180億元的中國恆大(03333-HK)卻在高位掉頭向下，看來投資者目前仍未消化恆大集資一事。若投資者對內房股感興趣，不可以忽略上市集資此因素。

醫藥股今早再度下跌，無疑此類股份為今年投資主題之一，可是升幅過大，投資者還是再等一會吧。

2018年2月1日中午12時32分

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