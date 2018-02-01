交行(601328-CN)換帥 彭純任黨委書記、擬任董事長

據中國證券網消息，今日(2月1日)上午，交通銀行(601328-CN)總行召開幹部大會，中組部副部長鄧聲明同志宣布中央關于交通銀行主要負責同志調整的決定，彭純同志擔任交通銀行黨委書記、擬任董事長，免去牛錫明同志交通銀行黨委書記、董事長職務。

新任交通銀行黨委書記彭純同志長期在交通銀行工作，經曆多崗位鍛煉，實踐經驗比較豐富。

會議指出，這次交通銀行主要負責同志調整，是中央根據工作需要和交通銀行領導班子建設實際，經過通盤考慮、慎重研究後作出的決定。會議要求，交通銀行領導班子和廣大幹部員工一定要把思想和行動統一到中央決定精神上來，要旗幟鮮明講政治，奮力改革謀發展，團結幹事樹形象，持之以恒抓黨建，切實把黨的十九大提出的各項任務落到實處，努力開創工作新局面、譜寫新篇章。

會議由牛錫明同志主持，中組部有關負責同志出席，交通銀行領導班子成員和高管層成員，近年退出班子的老同志，省直分行，海外分(子)行，子公司、直營機構主要負責人和總行部門負責同志參加了會議。

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