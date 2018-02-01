農曆年前內閣改組？行政院「目前」沒這訊息

行政院將在農曆年前改組內閣的傳聞甚囂塵上，不過行政院發言人徐國勇今 (1) 日表示「沒有這個訊息」。

對於民調顯示，有過半民眾對內閣表現不滿意，有近半民眾認為應該改組內閣，徐國勇依舊表示，「沒有這個訊息。到目前為止。」

外傳府院高層將在春節期間徵詢人事，教育部長潘文忠、外交部長李大維、內政部長葉俊榮等部會首長都將異動。由於高雄市長陳菊即將任滿，高市府小內閣人馬有望北上入閣，預計大年初五內閣改組。外傳陳菊人馬、高雄市教育局長范巽綠接任教育部長，駐美代表高碩泰接任外交部長，勞動部次長蘇麗瓊接任勞動部長，行政院副發言人丁允恭扶正為發言人。不過徐國勇回應「沒有這回事」。

被外界視為色彩親綠的美麗島電子報在 30 日公布民調，指出民眾有 56.3％ 對內閣表現「不滿意」，只有 27.7％「滿意」；認為內閣改組「有必要」有 47.8％，「沒必要」為 30.1％。

至於最該換掉的首長是誰？有 41.3% 認為要換林美珠，33.5% 認為要換掉國防部長馮世寬，31.8% 認為要換掉賀陳旦，31.5% 認為要換掉法務部長邱太三。

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