再度被施壓？成人片女星改口否認和川普有婚外情

在美國總統川普於 30 日發表上任後的首次國情咨文後，被爆出在 2006 年與川普有婚外情的成人片女星 Stormy Daniels，在當晚參與美國脫口秀《吉米夜現場》(Jimmy Kimmel Live)，節目上她以言詞閃爍方式，否認與川普有染。

Stormy Daniels 本名為 Stephanie Clifford，《華爾街日報》報導，她在 2006 年一場高爾夫球賽上，結識已婚的川普並發生關係，而在 2016 年的總統大選之前，川普的律師 Michael Cohen 支付她 13 萬美元的封口費，Cohen 否認相關指控。

Stormy Daniels 於 29 日給眾多記者的一封信中改口表示，她從沒跟川普發生過婚外情，她的律師表示這封信出自她本人，但拒絕提供更多的細節。

Jimmy Kimmel 在節目中秀出 Stormy Daniels 的否認信 (圖片來源: 官方 YouTube)

然而在脫口秀中，當主持人 Jimmy Kimmel 詢問她，為何信中的簽名與她過去的簽名不同，她是否真的於信中簽名時，她並沒給出正面回應，她表示：「我不知道，我有簽嗎？那看起來不像我的簽名，對吧？」

當主持人詢問她是否簽署保密協定，她再次以問句方式回答：「我有嗎？」主持人：「如果妳沒簽保密協定，妳可以直接回答妳沒有保密協定。」她則是回答：「你真聰明。」

川普發表國情咨文後，美國第一夫人離開美國國會大廈

而第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump) 則是在川普婚外情風波後，在國情咨文首次公開現身，但與川普並未同車前往。