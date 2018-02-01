蔡英文：改革前面槍林彈雨我一定站在最前面

昨（31）日晚間民進黨舉辦尾牙，兼任黨主席的蔡英文總統致詞時，特別公開點名有志參選台北市長的立委姚文智說：「我如果有偏心，一定偏著你」，讓現場響起熱烈掌聲。蔡英文更強調，改革不應害怕批評，「改革前面是槍林彈雨，但是我一定站在最前面」。

民進黨這場尾牙宴充滿了濃濃的選戰味，蔡英文強調，年底的選舉對民進黨非常重要，中央許多改革一定要透過地方政府來執行、實現，她也提到，4 年前因為民進黨推出了最優質的人選，因此選出了好成績，這次一定要讓進步延續。對此，蔡英文也叮嚀大家：「好好吃飯，吃飽才有力氣打仗！」

此外，也許是有感於執政一年多來批評聲浪漸增，蔡英文致詞時表示，改變的過程中遭遇許多挑戰，「但包括年金改革、稅改、轉型正義，都一件一件完成了」、「我們執政選擇了一條很有挑戰性的路... 不要怕外面的批評、也不要憂饞畏譏，要相信自己堅持下去」。

蔡英文最後更強調，有些事情可能是進兩步、退一步，「當家不簡單，簡單的事也不會輪到我們來做。做的不好的地方，我們可以修正，但不能因為害怕、批評，我們就不去努力」、「有些改革，前面就是槍林彈雨，但是我要告訴各位，我一定站在最前面，帶著大家挺進」。

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